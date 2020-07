Flughafen Düsseldorf: Grünen-Politiker verplappert sich – „Freue mich auch, wenn...“

Düsseldorf. Grünen-Politiker und Flugverkehr? Das sind doch normalerweise absolute Gegensätze. Umso mehr überraschte der OB-Kandidat der Partei, Stefan Engstfeld, als er sich jüngst zum Flughafen Düsseldorf äußerte.

„Wir Grünen sind ja keine Flughafengegner“, sagte der 50-Jährige bei einer Podiumsdiskussion – und erklärte kurzerhand, wie er selbst vom Flughafen Düsseldorf profitiert.

Flughafen Düsseldorf: Grünen-Politiker nennt „größten Vorteil“ des Airports

„Ich freue mich auch, wenn ich aus Berlin komme und bin mit dem Auto in 10 bis 15 Minuten auf der Königsallee“, gab Engstfeld zu. Moment – ein Grünen-Politiker fliegt von Berlin aus nach Düsseldorf und fährt dann mit dem Auto weiter? Das klingt aber nicht nach einer umweltfreundlichen Öko-Bilanz!

Zugegeben: Stefan Engstfeld sprach die Sache nur deshalb an, um über die Lage des Flughafens zu diskutieren. „Wir haben das Problem am Düsseldorfer Flughafen, dass sein größter Vorteil auch sein größter Nachteil ist: Er liegt halt ziemlich stadtnah“, meinte der OB-Kandidat. „Bloß das heißt halt, da sind viele Menschen drumherum und die leiden unter Fluglärm.“

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands

wurde 1927 eröffnet

hat drei Terminals und ist 613 Hektar groß

hat 22.200 Mitarbeiter

über 25 Millionen Passagiere nutzen den Flughafen 2019

fertigt 77 Fluggesellschaften mit über 200 Zielen in 55 Länder ab

Das klingt doch schon viel mehr nach der Politik seiner Partei. Doch der Leiter der Podiumsdiskussion, RP-Chefredakteur Moritz Döbler, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen.

Wie kommt Engstfelds Aussage an?

„Ich glaube, das gibt es nur in Düsseldorf, dass der OB-Kandidat der Grünen sagt, er kommt mit dem Flugzeug an und fährt mit dem Auto zur Königsallee“, scherzte Döbler. Auf dem Podium brach Gelächter aus – und Döbler war wohl nicht der einzige, dem der Widerspruch in Engstfelds Aussagen aufgefallen ist.

Der Flughafen Düsseldorf liegt sehr stadtnah – das bedeutet kurze Verkehrswege, aber auch viel Lärm für die Anwohner. Foto: imago images / Jochen Tack

„Ich wollte an der Stelle rein und hab gesagt, reiß dich zusammen“, gab auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) zu. Doch Engstfeld, der selbst auch über seinen Versprecher lachen musste, versuchte direkt, die Wogen wieder zu glätten. „Moment, Moment. Also ich persönlich fliege natürlich auch ab und zu“, gestand er. „Ich bin ja kein Heiliger, aber ich benutze zu 90 Prozent, wenn ich zum Flughafen fahre, Bus und Bahn.“

Ob das überzeugend genug für die Wähler ist? „Mit dem Flugzeug von Berlin aus? Warum nimmt er nicht die Bahn? Das sind vier Stunden“, wundert sich ein User auf Facebook. „Total unglaubwürdig. Gesagt ist gesagt, kann man nicht mehr wegwischen“, so das Urteil eines anderen Nutzers. (at)