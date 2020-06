Flughafen Düsseldorf: Frau nach der Landung fassungslos – „Das sollte nicht passieren“

Viel geht derzeit nicht am Flughafen Düsseldorf. Die Coronakrise hat den Flugbetrieb nahezu lahm gelegt, nur wenige Maschinen starten und landen dieser Tage am Airport.

Am Montag etwa zeigte der Ankunftsplan am Flughafen Düsseldorf nur 15 ankommende Flieger an. 19 Maschinen sollten den Flughafen Düsseldorf am Montag verlassen.

Viel geht wirklich nicht. Doch, dass gar nichts geht am Flughafen Düsseldorf hat eine Passagierin böse überrascht, dass sie sich bei Facebook über den Flughafen aufregt.

Flughafen Düsseldorf: Niemand kümmert sich um Fluggäste

Wann und woher die Reisende am Flughafen Düsseldorf angekommen ist, verrät sie in ihrem Post auf der Facebook-Seite des Airports nicht. Nur so viel: „Schade dass bei der Landung in Düsseldorf kein Personal am Boden vor Ort war um uns zu empfangen oder durchs Terminal zum Gepäck zu lassen.“

Und das war noch nicht alles: „Man hat ja Verständnis für den Personalmangel, aber keine einzige Person vor Ort, keine Durchsage, niemand der ans Telefon geht.“ Offenbar wurden die Reisenden komplett im Regen stehen gelassen und das bei lediglich einer Handvoll Maschinen am Tag.

Die Bundespolizei sei gekommen und habe die Fluggäste aus dem Zwischenbereich herausgelassen und die Passkontrolle durchgeführt. Die Folgen, die von der Reisenden beschrieben werden: „Viele haben ihre Züge verpasst und auch ältere Menschen verunsichert so etwas. Das sollte nicht passieren, nur ein freundlicher Hinweis.“

Beim Flughafen Düsseldorf staunt man über sich selbst: „Das tut uns leid und sollte natürlich nicht sein. Wir werden dein Feedback weitergeben“, beteuert der Flughafen.

Flugverkehr eingebrochen

Am Freitag wurden dramatische Zahlen für die Flughäfen in NRW veröffentlicht: Um 99,6 Prozent ist der Flugverkehr im April im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Lediglich knapp 8400 Menschen starteten überhaupt im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Wegen der Osterferien ist der April eigentlich ein verkehrsstarker Monat. Für die wenigen Menschen die noch fliegen, sollten aber dennoch alle Serviceleistungen erfüllt werden ... (jg)