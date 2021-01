Flughafen Düsseldorf: Flugzeug landet – kurz darauf geht es wegen IHR drunter und drüber

Am Flughafen Düsseldorf ist derzeit wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger los als zu „normalen“ Zeiten.

Nun sorgte eine Frau am Flughafen Düsseldorf aber für ordentlich Aufruhr.

Flughafen Düsseldorf: Frau reist aus dem Libanon an

Flugreisen sind in Zeiten von Corona etwas besonders. Es gibt klare Regeln, an die sich eigentlich alle Passagiere halten müssen. Dazu zählt neben der Maskenpflicht auch die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses bei der Einreise aus einem Corona-Risikogebiet.

---------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

---------------

Seit dem 15. Juni 2020 zählt auch der Libanon als Corona-Risikogebiet. Dementsprechend mussten auch eine Frau und ihr Begleiter – welche aus Beirut nach Düsseldorf reisten – einen negativen Corona-Test vorlegen. Diesen hatte sie auch bei sich – dennoch gab es ihretwegen große Aufregung.

Flughafen Düsseldorf: Passagier sorgt für Ärger

Schon bei der Landung des Flugzeugs am Flughafen Düsseldorf wurde von den normalen Vorgängen abgewichen. Die Maschine wurde nämlich separat geparkt.

---------------

Weitere Düsseldorf-News:

Flughafen Düsseldorf: Airport postet geniales Video – alle sind begeistert! „Traumhaft! Wunderschön!“

Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof bleibt unaufgeklärt

Düsseldorf: Polizei schnappt Dealer – mit DIESEM Trick wollte er seine Spuren verwischen

---------------

Die 32-jährige Frau und ihr Partner wurden an Bord des Flugzeugs von der Polizei ausgemacht und gebeten, ihr negatives Testergebnis vorzulegen. Sie konnten dies tatsächlich auch machen, dennoch mussten sie sich der Polizei gegenüber erklären.

Flughafen Düsseldorf: Frau versucht SO ins Land zu kommen

Grund dafür war ein Tipp eines Arztes aus Beirut (Libanon), der über die deutsche Botschaft an die Beamten vor Ort weitergegeben worden war. Denn bei dem vorgelegten negativen Corona-Test der Frau handelte es sich um eine Fälschung.

Flughafen Düsseldorf: Die Frau legte ein gefälschtes Testergebnis vor. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Die von dem Paar vorgelegten negativen Corona-Testergebnisse wurden als Beweise sichergestellt. Laut dem Arzt aus Beirut hatte die Frau bereits Symptome gezeigt und war dort positiv getestet worden. Um trotzdem fliegen zu können, soll sie eine gesunde Person mit ihren Personalpapieren zu einem weiteren Test geschickt haben und dieses dann vor dem Flug vorgelegt haben.

+++ Flughafen Düsseldorf hat wichtige Info für Passagiere – „Gelten nun folgende Regeln“ +++

Gegen die Frau aus Jülich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend sei das Paar in die Quarantäne in ihren Heimatort entlassen worden. Der Flieger war nach einem Zwischenstopp in Istanbul am Donnerstag in Düsseldorf gelandet. (gb mit dpa)