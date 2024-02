Flughafen Düsseldorf war das Ziel – doch Maschine kommt nie an! Pilot erkennt nicht die Gefahr

Ein Flugzeug, das den Flughafen Düsseldorf als Ziel hatte, kam dort nie an. Schon beim Start der Maschine ereignete sich ein dramatischer Vorfall, den offenbar der Pilot zu verantworten hatte. Schlimmer noch: Der Crew war allem Anschein nach gar nicht bewusst, in welch großer Gefahr sich das Flugzeug und die Passagiere nun befanden.

Aber der Reihe nach. Am Sonntag (18. Februar) sollte eine Maschine der Linie Air Serbia mit der Flugnummer JU 324 von Belgrad aus in Richtung Flughafen Düsseldorf abheben. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf.

Air Serbia bricht Reise zum Flughafen Düsseldorf ab

Offenbar unterschätzte der Pilot die benötigte Startbahn-Länge. Die Start- und Landebahn in Belgrad misst rund 3,5 Kilometer Länge. Dennoch entschied sich der Kapitän für einen verkürzten Anlauf von lediglich ca. 1,3 Kilometer. Diese verheerende Fehleinschätzung hatte zur Folge, dass das Flugzeug beim Beschleunigen über das Ende der Startbahn hinausschoss.

Der Pilot gab jedoch immer noch weiter Gas. Zwar hob die Maschine letztendlich ab – aber vorher stieß sie noch mit einer Antenne des Flugleitsystems ILS zusammen, was zu erheblichen Schäden führte.

Gewaltiger Riss im Rumpf

Doch die Crew und auch die Passagiere realisierten zunächst nicht, in welcher Gefahr sich der Flieger befand. Wie avherald.com berichtet, kreiste das Flugzeug in 1200 Metern Höhe und ließ dabei Treibstoff ab, bevor es knapp 55 Minuten nach dem Start wieder zur Landung in Belgrad ansetzte. Den Fluggästen wurde mitgeteilt, dass das Flugzeug aus technischen Gründen nicht zum Flughafen Düsseldorf fliegen könne, sondern zum Ausgangsort zurückkehren müsse.

Erst nach der Landung wurde allen Bord bewusst, zu welcher dramatischen Lage es tatsächlich gekommen war. Das Ausmaß des Schadens war enorm: Die Antenne hatte bei der Kollision einen gewaltigen Riss im Rumpf verursacht. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn die Maschine planmäßig in 2600 Metern Höhe ihre Reise in Richtung Flughafen Düsseldorf fortgesetzt hätte.