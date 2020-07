Am Flughafen Düsseldorf ist nicht so viel los, wie sonst zu Ferienbeginn.

Flughafen Düsseldorf: Flugausfälle wegen Corona – statt in den Urlaub zu fliegen, kannst du DAS am Airport erleben

Düsseldorf. Wer wegen des Coronavirus' nicht in den Sommerferien zu seinem eigentlichen Urlaubsziel kommt, könnte trotzdem einen Abstecher zum Flughafen Düsseldorf machen.

Denn am Flughafen Düsseldorf wird Besuchern ein spezielles Ferienprogramm geboten.

Der Flughafen bietet Bustouren über das Vorfeld an, bei dem Familien einen Blick hinter die Kulissen des Airports werfen können.

Jeweils um 9 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr starten die circa eineinhalbstündigen Fahrten. Der Preis für Erwachsene und Jugendliche beträgt fünf Euro, Kinder zahlen zwei Euro. Bei Teilnehmern ab 16 Jahren ist der Ausweis Pflicht.

Am Flughafen Düsseldorf gibt es ein spezielles Ferienangebot. Foto: Funke Foto Services

Hinter die Kulissen des Flughafens Düsseldorf blicken

Coronabedingt gehe es etwas gemütlicher zu als gewohnt. Aber auch jetzt werden Flugzeuge betankt sowie be- und entladen.

Schwarz-gelbkarierte Follow me-Wagen kreuzen den Weg von Pushback-Fahrern. Hinzu gesellen sich Passagierbusse, Gepäckwagen und die Fahrzeuge von Bundespolizei und Zoll.

Busse werden nur zur Hälfte besetzt

Entsprechend der Corona-Schutzvorschriften werden die Busse nur zur Hälfte besetzt und einzelne Sitzplätze im Sinne des Mindestabstands gesperrt – Menschen aus einem Haushalt sitzen zusammen.

Du hast Lust, dir den Flughafen Düsseldorf mal etwas genauer anzuschauen? Dann melde dich per Mail an besucherservice@dus.com an.

Dabei musst du diese Daten für jeden Teilnehmer angeben:

Name

Adresse

Geburtsdatum

Telefonnummer

Mögliche Termine sind der 2./3./9./10./16./17./23./24./30./31. Juli und der 6. und 7. August. (fb)