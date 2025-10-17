Neue Regel am Flughafen Düsseldorf? Passagiere sollten DAS dringend wissen

Sei es während der Ferienzeit, mit den ganz Kleinen, einfach so am Wochenende oder weil man einfach mal wieder Lust auf Sonne, Strand und Aperol hat. Für viele ist Urlaub das Nonplusultra, um zu entspannen und abzuschalten.

Wäre da nur nicht der Stress am Flughafen. Man muss nicht nur rechtzeitig am Gate sein und die passende Koffergröße wählen, sondern auch auf die Begrenzung der Flüssigkeiten achten. Und eben diese sorgt nun am Flughafen Düsseldorf für reichlich Diskussionen …

Flughafen Düsseldorf: Diskussion um Flüssigkeiten-Regel

Ob Mini-Shampoo-Flaschen oder kleine Sonnencreme-Tuben – wer mit Flüssigkeiten im Handgepäck fliegen möchte, muss sich an den europäischen Flughäfen an genaue Regeln halten. Das ist nicht nur teuer, sondern kann auch ziemlich nerven, wenn man mit den vielen Fläschchen Tetris in der schmalen Tüte spielen muss. Dabei gilt: Einmal falsch gepackt und schon heißt es: Tschüss Lieblingsshampoo.

Bisher sind bei der Sicherheitskontrolle nur Flüssigkeitsbehältnisse erlaubt, die jeweils maximal 100 Milliliter fassen und insgesamt nicht mehr als einen Liter ausmachen. Doch genau das soll jetzt bald abgeschafft werden – dank der neuen Computertomografie-Scanner. Damit darf man dann (endlich) Flüssigkeiten bis zu zwei Liter mitnehmen.

Bundespolizei wird deutlich

Doch wo sind die ganzen neuen Geräte aktiv? Auch in der NRW-Landeshauptstadt? DER WESTEN hat beim Flughafen Düsseldorf nachgefragt.

Die Antwort der Bundespolizei: Jein. Denn während in anderen Ländern schon längst entspannt mit der Wasserflasche durch die Kontrolle spaziert wird, heißt es am Flughafen Düsseldorf: Kommt ganz drauf an, wo du durchgehst.

Denn: „Nicht alle Kontrollstellen verfügen derzeit über diese neuen Geräte. An der Sicherheitskontrolle im Flugsteig A sind zwei CT-Geräte in Betrieb und im Flugsteig B (in der unteren Ebene) weitere fünf.“ Und weiter: „An Kontrollstellen, die nicht mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sind, gilt weiterhin die bisherige Regelung, dass Flüssigkeiten, Gels und Sprays nur in Behältnissen mit einem Volumen von bis zu 100 Millilitern mitgeführt werden dürfen, verpackt in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Kunststoffbeutel.“

Kein Wunder, dass sie am Ende dazu raten, dass sich die Gäste des Flughafens Düsseldorf erst einmal an die bisherigen Regeln halten sollen. Also lieber weiterhin mit den kleinen Flüssigkeiten herumschlagen, bevor man am Ende ganz ohne Shampoo, Duschgel und Ähnliches dasteht.