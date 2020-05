Flughafen Düsseldorf: Irre Panne! Eurowings-Flieger will nach Italien – dann muss er plötzlich wieder umkehren

Düsseldorf. So hatte sich Eurowings den Neustart nach der Corona-Pause sicherlich nicht vorgestellt!

Am Samstag brach am Flughafen Düsseldorf (NRW) zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder ein Airbus A320 von Eurowings nach Sardinien auf. Aufgrund einer peinlichen Panne landete die Maschine dort aber nie und musste wieder zum Flughafen Düsseldorf zurückkehren.

Flughafen Düsseldorf: Peinliche Panne bei Sardinien-Flug von Eurowings

Denn beim Anflug auf die italienische Mittelmeer-Insel mussten die Eurowings-Piloten verdutzt feststellen, dass der Zielflughafen in Olbia an der Costa Smeralda wegen der Corona-Pandemie noch bis zum 24. Juni für internationale Flüge gesperrt war. Ein peinlicher Fehler, der vermeidbar gewesen wäre.

Wie ein Eurowings-Sprecher am Montag eingestand, hätte man von der Sperrung durchaus wissen können. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen „Notice to Airmen“ (Notam) nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen.

Der Flughafen in Olbia auf Sardinien ist wegen der Corona-Pandemie noch bis Ende Juni geschlossen. Foto: imago images / localpic

Es habe im Vorfeld ein „Missverständnis“ bei der Interpretation der Notams gegeben, sagte der Sprecher.

Die betroffenen Passagiere seien umgebucht worden. Immerhin verursachte diese Panne keine immensen Kosten für Eurowings: Laut der Lufthansa-Tochter waren nur nur zwei Reisende an Bord der Maschine. (at, mit dpa)