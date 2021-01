Am Flughafen Düsseldorf hat die Polizei eine Familie aufgegriffen, die eigentlich unter Quarantäne steht. (Archivfoto)

Flughafen Düsseldorf: Polizei stoppt Familie bei Ausreise – sie sollte eigentlich in Quarantäne sein

Düsseldorf. Corona-Drama am Flughafen Düsseldorf.

Die Polizei hat eine Familie, die eigentlich in Quarantäne sein sollte, am Flughafen Düsseldorf aufgegriffen – mit bitteren Konsequenzen.

Flughafen Düsseldorf: Familie will trotz Quarantäne reisen

Die Familie hatte den Flughafen Düsseldorf aus einem traurigen Anlass aufgesucht. Nachdem ein geliebtes Familienmitglied verstorben war, haben Mutter (42), Vater (44) und der 18-jährige Sohn zu dessen Beerdigung in die Türkei fliegen wollen.

Die Polizei hatte den Hinweis erhalten, dass die Drei sich trotz angeordneter Quarantäne auf diese Reise machen wollten. Mit Hilfe der Fluggesellschaft ermittelten sie den entsprechenden Flug. Noch am Check-In-Schalter griffen sie die Familie auf.

Die Familie verstieß gegen die Quarantäne-Maßnahme. Bis zu den Terminals am Flughafen Düsseldorf kam sie nicht durch. Foto: imago images / Hans Blossey

Zwar konnten alle drei zunächst einen negativen Corona-Test vorlegen. Doch bei einem gab es Bedenken. „Das Testergebnis des 44-Jährigen wurde aufgrund Zweifel an der Authentizität sichergestellt“, schreiben die Beamten in der Meldung.

Der Mann hatte zudem angegeben, mittels Taxi getrennt von Frau und Sohn zum Flughafen gereist zu sein. Nach Rücksprache mit in Frage kommenden Taxiunternehmen konnte die Polizei dies nicht bestätigen.

Flughafen Düsseldorf: Vater macht Geständnis

Wenig später gab der Familienvater schließlich zu, gegen die Quarantäneverpflichtung verstoßen zu haben. Er soll positiv auf das Virus getestet worden sein, weswegen er mitsamt Kernfamilie vom Gesundheitsamt Bottrop unter Quarantäne gestellt wurde.

Weil der Mann trotz Ansteckungsgefahr an der Beisetzung seiner Mutter teilnehmen wollte, buchte er mit Frau und Sohn den Flug in Richtung Türkei.

-----------------------------------------

An der Trauerfeier wird die Familie nun nicht teilnehmen können. Vater, Mutter und Sohn mussten zurück in die häusliche Quarantäne in Bottrop.

Für die drei wird der Ausflug zum Flughafen Düsseldorf weitere Konsequenzen haben: Sie erwartet die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten und die Einleitung eines möglichen Strafverfahrens durch die Stadt Bottrop. (vh)