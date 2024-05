Flughafen Düsseldorf: Jetzt ist es raus – Airline-Chef nimmt Urlaubern die letzte Hoffnung

Am Flughafen Düsseldorf – in NRW einer der wichtigsten Knotenpunkte für die Reise in die Ferien – steigen jedes Jahr Millionen Menschen in den Flieger, um sich auf die schönste Zeit des Jahres zu freuen.

Doch die Kostenspirale bei Flugreisen macht auch vor den Airlines nicht Halt, die am Flughafen Düsseldorf, am Flughafen Köln/Bonn oder an anderen Airports abhehen und landen. Seit Jahren leiden Urlauber und andere Reisende darunter, dass die Preise für den Flug in die Sonne kontinuierlich steigen. Ein Ende dieser Entwicklung scheint nicht in Sicht. Im Gegenteil: Ein Airline-Chef nimmt vielen Fluggästen jetzt die letzte Hoffnung.

Flughafen Düsseldorf: Eurowings erhöht Ticket-Preise

Die Bundesregierung hatte beschlossen, dass zum 1. Mai 2024 die Ticketsteuer steigt (>>> wir berichteten). Unklar war jedoch, ob die Airlines diese Kostensteigerung auch tatsächlich an ihre Kunden weitergeben. Wer gehofft hatte, dass der beliebte Ferienflieger Eurowings davon absieht, die höhere Steuer auf die Urlauber abzuwälzen, der wird jetzt enttäuscht.

Eurowings-Chef Jens Bischof gab am Mittwoch (22. Mai) bekannt, dass die Airline mit Hauptbasis am Flughafen Düsseldorf die Preise erhöhen müsse. Man gebe die steigenden Kosten an die Kundinnen und Kunden weiter, erklärte er gegenüber dem „Express“ und verwies dabei auf die gestiegenen, staatlich beeinflussten Gebühren in Deutschland. Diese hätten sich seit 2019 nahezu verdoppelt.

Höhere Luftverkehrssteuer und neue Tarifverträge

Die Luftverkehrssteuer, die zum Mai dieses Jahres angehoben wurde, ist nur ein Beitrag zu den steigenden Kosten, die jetzt auch die Kunden von Eurowings zu spüren bekommen. Zusätzlich zu den behördlichen Gebühren seien laut Bischof auch die Betriebskosten der Airline „moderat“ gestiegen. Neue Tarifverträge für das Personal fallen ebenfalls ins Gewicht.

Wie tief die Passagiere zukünftig in die Tasche greifen müssen, bevor sie zum Beispiel am Flughafen Düsseldorf abheben können, bleibt jedoch unklar. Der Eurowings-Chef nannte keine konkrete Zahl zu den Preiserhöhungen, daher können die Auswirkungen auf das Budget der Reisenden noch nicht beziffert werden.

Nichtsdestotrotz setzt die Airline auf eine positive Entwicklung. Eurowings blickt auf die EM 2024. Man erwartet eine wirtschaftliche Belebung durch die Fußball-Europameisterschaft. Von europäischen Flughäfen aus sind bereits 70 Sonderflüge mit 13.000 zusätzlichen Sitzplätzen geplant. Viele Flieger werden auch am Flughafen Düsseldorf starten und landen.