Eurowings-Hammer am Flughafen Düsseldorf! Das gab es noch nie

Ab dem 26. Oktober startet am Flughafen Düsseldorf der Winterflugplan 2025/2026. Rund 130 Ziele in 46 Ländern stehen zur Wahl, angeboten von über 50 Airlines. Ob Sonne am Mittelmeer, Metropolen in Europa oder Besuche bei der Familie – das Angebot bietet für jeden etwas und bleibt auch abseits der Ferien breit gefächert.

Eurowings mit neuen Zielen ab Düsseldorf

Eurowings erweitert ihr Streckennetz und fliegt erstmals nach Dubai und Innsbruck. Die Verbindungen starten regelmäßig, Dubai wird dreimal wöchentlich angeflogen, Innsbruck Freitag und Sonntag. Zusätzlich werden Dublin, Sevilla, Warschau und Beirut ins Programm aufgenommen. Insgesamt bietet Eurowings etwa 80 Ziele ab Flughafen Düsseldorf an, mit höheren Frequenzen zu Städten wie Rom, Wien oder Stockholm.

TUIfly überrascht mit neuen Strecken nach Sälen-Trysil (Schweden) und Sharm El Sheikh. Besonders gefragt bleiben die Golfregion und die Kanaren. Emirates fliegt ab Düsseldorf zweimal täglich nach Dubai, Qatar Airways zehnmal wöchentlich nach Doha. Parallel starten mehr als 1.500 Flüge zu den Kanaren. Wer Schneelandschaften liebt, kommt mit Verbindungen nach Rovaniemi oder Innsbruck voll auf seine Kosten.

London, Paris und Wien gehören zu den Top-Reisezielen ab Flughafen Düsseldorf. Mit über 30 Flügen pro Woche bleibt die britische Hauptstadt besonders gefragt. Neben Business-Zielen locken viele Verbindungen zu Familie und Freunden, etwa nach Beirut, Amman oder Erbil. Auch Städte in Südosteuropa sind stark vertreten. Der Flughafen Düsseldorf bietet so einen Mix für Urlaubs-, Geschäfts- und Privatreisen.