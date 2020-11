Flughafen Düsseldorf: Eurowings-Passagiere müssen jetzt DAS vor dem Check-in tun

Eurowings startet ein neues Projekt am Flughafen Düsseldorf. (Archivbild)

Eurowings-Passagiere müssen sich am Flughafen Düsseldorf nun darauf einstellen!

Wegen der Corona-Pandemie sind viele Urlauber unsicher, ob sie sich womöglich bei einer Reise anstecken könnten. Oftmals hatten Passagiere das Virus sogar aus dem Urlaub eingeschleppt. Vor den Teststationen an den Flughäfen bildeten sich lange Schlangen, auch am Flughafen Düsseldorf.

Was hat Eurowings nun vor?

Flughafen Düsseldorf: Eurowings-Passagiere müssen nun damit rechnen

Bereits am Donnerstag hat Lufthansa begonnen, Passagiere auf Flügen von Hamburg nach München einem Corona-Schnelltest zu unterziehen.

Wie die „Rheinische Post“ am Freitag berichtete, hat der Konzernableger Eurowings nun das gleiche in Düsseldorf vor. Bereits in den kommenden Wochen sollen die Passagiere, die auf dem Weg zu einem der beliebten Reiseziele sind, noch vor dem Abflug einem Schnelltest unterzogen werden.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Flughafen Düsseldorf begrüßt das Vorhaben

Aber nicht nur vor dem Antritt der Reise sollen die Urlauber getestet werden, auch vor dem Rückflug.

Passagiere müssen sich bald vor Abflug einem Corona-Schnelltest unterziehen. (Symbolbild) Foto: imago images / xcitepress

Wenn sich die Anwendung der Schnelltests als Erfolgreich erweist, soll das Angebot auch auf andere Airports ausgebreitet werden.

Das Projekt wird jetzt schon vom Flughafen Düsseldorf begrüßt. In einer Mitteilung heißt es. Dies könne ein Baustein sein, um den Flugverkehr wieder zu beleben, berichtet die „Rheinische Post“.