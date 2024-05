Flughafen Düsseldorf macht es offiziell: „Es kann losgehen“

Nur noch wenige Wochen und dann ist es so weit: Die EM 2024 startet endlich. In ganz Deutschland fiebern Fußballfans bereits auf das Heimturnier hin in der großen Hoffnung, dass sich das Sommermärchen von 2014 wiederholt. Zahlreiche Kneipen haben bereits ihre Public Viewing Pläne bereit gegeben und viele Menschen sich schon ihre DFB-Trikots gekauft. Auch der Flughafen Düsseldorf bereitet sich auf das Fußball-Spektakel vor.

Wer wird wohl Europameister? Welcher Underdog wird uns überraschen und welcher Favorit muss schon früh seine Koffer packen? Im Airport sollen genau diese Fragen beantwortet werden!

Flughafen Düsseldorf: Ein ganz besonderes Orakel

Die meisten von uns werden sich noch an Krake Paul erinnern, der als Orakel die Ergebnisse der EM 2010 vorhersagte. Inzwischen ist ein Fußballturnier ohne tierisches Orakel fast undenkbar. Das dachte sich auch der Flughafen Düsseldorf und präsentierte einen ganz besonderen Helfer: Lotta. Die niedliche Hündin wird bei der EM 2024 die Ergebnisse der einzelnen Spiele erschnüffeln!

Dazu werden zwei Koffer jeweils mit den Flaggen einer Spielpaarung geschmückt und vor Lotta platziert. In jedem Koffer ist ein Leckerli versteckt. Der Koffer, zu dem die Hündin zuerst geht, gilt als Tipp für den Sieger des Spiels. Ob sie so gut ist wie Krake Paul? Wir finden es heraus!

Viele Fußball-Angebote

Auch neben der Orakel-Hündin lockt der Flughafen Düsseldorf mit jeder Menge Angebote zur EM 2024. Viele Dinge sind geplant, darunter Torwandschießen im Terminal und ein eigener Sportsplace mit Übertragung der Spiele. „Die Vorfreude auf die EM zu Hause und damit auf die vielen Gäste aus aller Welt, die wir hier in Düsseldorf begrüßen dürfen, wächst mit jedem Tag. Wir sorgen dafür, dass die Zeit bis zum Anstoß wie im Flug vergeht und bieten auch während des Turniers viele Fußballerlebnisse am Flughafen“, verspricht Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports.

