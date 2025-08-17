Passagiere jubeln! Mit dieser Nachricht vom Flughafen Düsseldorf hätten sie nicht gerechnet

Passagiere vom Flughafen Düsseldorf bekommen bei dieser Ankündigung große Augen. Ein Reiseziel, das von TripAdvisor mehrmals als die „beliebteste Reisedestination der Welt“ gewählt wurde, wird nämlich künftig dreimal die Woche angeflogen. Die Rede ist von der Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Schon seit mehreren Jahren ist Dubai zu einem beliebten Reiseziel für Touristen geworden. Im Jahr 2023 erreichte die luxuriöse Stadt mit moderner Architektur einen Besucherrekord. Insgesamt wurden 17,15 Millionen internationale Übernachtungsgäste verzeichnet, wie „touristik-aktuell“ berichtet.

Flughafen Düsseldorf: Neue Verbindung ab Dezember

Touristen konnten Dubai zuvor nur durch die Fluggesellschaft Emirates erreichen – das wird sich jedoch bald ändern. Ab diesem Winter, genauer gesagt dem 13. Dezember, bietet nämlich die Fluggesellschaft Eurowings ebenfalls Flüge nach Dubai an. Dreimal in der Woche werden Flüge vom Flughafen Düsseldorf die Metropole ansteuern.

„come-on.de“ berichtet, dass die Flüge am Montag, Donnerstag und Samstag vom Flughafen Düsseldorf abgehen sollen. Der Airbus A320 Neo startet jeweils um 6.50 Uhr und 8.35 Uhr.

In Dubai soll der Rückflug um 18.05 Uhr (Ortszeit) starten. Im Gegensatz zu der Fluggesellschaft Emirates wird jedoch nicht der Flughafen Dubai (DXB) angesteuert. Stattdessen starten und landen die Flüge von Eurowings an dem Flughafen Dubai World Central (DWC).

Eurowings: „Beliebtesten und erfolgreichsten Strecken“

Jens Bischof, der CEO von Eurowings, erklärt: „Unsere stark ausgebauten Verbindungen in die Golfregion gehören mit Abstand zu den beliebtesten und erfolgreichsten Strecken im Winterflugplan.“

Bischof ergänzt: „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir jetzt auch unseren größten Standort Düsseldorf direkt mit Dubai verbinden und das mit angenehmen Tagesflugzeiten.“

