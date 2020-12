Flughafen Düsseldorf: Mann fassungslos, als er Bilder vom Airport sieht – „Wie kann das sein?“

Düsseldorf. Am Flughafen Düsseldorf herrscht meistens ein reger Andrang. Doch Corona ändert alles, auch das Reiseverhalten der Deutschen und der Menschen weltweit.

Deswegen gibt es auch am Flughafen Düsseldorf strenge Regeln, an die sich die Reisenden zu halten haben. Abstand, Maskenpflicht und eigentlich am Besten sogar ganz auf Reisen verzichten.

Flughafen Düsseldorf: Schock-Bild im Terminal

Eigentlich ist hier das Zauberwort. Denn das Bild, das ein Mann im Flughafen Düsseldorf gemacht hat, lässt doch die Frage offen: Kennt irgendjemand dort die Regeln?

Am Flughafen Düsseldorf wird zwar versucht, den Abstand einzuhalten. Trotzdem gelingt es oft nicht. Foto: Funke Foto Services

Auf dem Bild sind viele Menschen dicht an dicht zu erkennen. Sie stehen an, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Auch wenn die meisten erkennbar auch eine Maske tragen, ist doch fraglich, wieso sich niemand an die Abstandsregeln hält.

Mann postet Bild von vollem Terminal am Flughafen Düsseldorf

Der Mann, der das Bild bei Facebook gepostet hat, gibt einen Flughafenmitarbeiter als Quelle an. Um diesen vor seinem Arbeitgeber zu schützen, wolle er dessen Namen nicht nennen.

Die Reaktion der Menschen: Fassungslosigkeit!

„So dicht wie die Menschen beieinander stehen, da brauchen nur ein, zwei Positive dazwischen sein, die es selbst noch nicht mal wissen und dann schön verteilen via Flieger. Ich bin echt entsetzt.“

„Passenderweiser ist dies die Schlange, um sich am Flughafen testen zu lassen. Reiserückkehrer, Ausreisende und freiwillige Tests.“

„Wir reißen uns im Krankenhaus wegen solchen Spacken den Arsch auf, während wir die FFP2-Masken nur zum Essen und Trinken kurz ablegen dürfen. Kollegen haben sich trotz Masken angesteckt und es nach Dienstschluss mit nach Hause getragen.“

Die meisten User reagieren schockiert auf das Bild.

Flughafen reagiert besonnen

Auf Anfrage von DER WESTEN reagiert der Flughafen Düsseldorf folgendermaßen: „Derzeit kann es aufgrund der erhöhten Nachfrage in der Tat zu längeren Wartezeiten am Centogene Testzentrum in unserer Abflughalle kommen. Besucher und Reisende, die entweder eine Reise antreten möchten oder von einer Reise zurückkehren, können sich dort auf Covid-19 testen lassen. Wir haben auf unserer Webseite und den Social-Media-Kanälen einen entsprechenden Hinweis platziert mit dem Verweis zu den von Centogene aktuell ermittelten Wartezeiten.“

Und weiter: „Darüber hinaus haben wir bereits am Mittwoch durch die Bereitstellung einer neuen Fläche auf die Situation reagiert. Selbstverständlich behalten wir die Situation weiterhin im Blick, um bei Bedarf ggf. weitere Ausweichflächen zu ermöglichen.“ Desweiteren würden die Terminalkräfte vor Ort darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und die Wartenden einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Bild um eine Momentaufnahme. Allerdings bleibt fraglich, ob bei dem aktuellen Lockdown und den extrem hohen Infektionszahlen in Deutschland wirklich Menschen unbedingt in den Urlaub fliegen müssen. (fb)