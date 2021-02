Flughafen Düsseldorf: Neue Regeln! SO kommst du jetzt nicht mehr in den Airport rein

Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf hat auf die neue Corona-Schutzverordnung reagiert. Ab jetzt gelten am Airport neue Regeln. Außerdem gibt es jetzt neue Testmöglichkeiten - auch für Nicht-Reisende.

Doch nicht nur das. Wer beim Thema Reisen in Pandemie-Zeiten langsam den Überblick verloren hat, für den hat der Flughafen Düsseldorf jetzt eine Lösung parat.

Flughafen Düsseldorf verschärft Corona-Regeln

Der Flughafen Düsseldorf hat seine Hygieneregeln verschärft. Seit dem 1. Februar reichen Alltagsmasken auf dem gesamten Flughafen-Gelände nicht mehr aus.

Wie in öffentlichen Verkehrsmitteln sind dann nur noch OP-Masken, FFP2-Masken oder solche mit dem Standard KN95/N95 erlaubt. Wer seine Maske vergessen hat, kann sich eine am neuen Automaten an der Terminalvorfahrt auf der Ankunftebene kaufen.

Flughafen Düsseldorf hat neues Testzentrum

Außerdem hat der Flughafen Düsseldorf seine Testkapazitäten erweitert. Neben dem bereits angebotenen PCR-Test, werden jetzt auch Corona-Schnelltests (SARS-CoV-2 Antigentest) angeboten. Kostenpunkt: 59 Euro. Zum Vergleich: Für PCR-Tests werden je nach Dauer bis zum Ergebnis zwischen 69 und 139 Euro fällig.

Anbieter Centogen verspicht, dass die Ergebnisse der Schnelltests in der Regel innerhalb von 20 bis 30 Minuten vorliegen. Nicht nur Reisende können den neuen Service in Anspruch nehmen, sondern auch jeder Besucher.

Flughafen Düsseldorf erleichtert Corona-Reisen

Außerdem bietet der Flughafen Düsseldorf für alle Reisenden, die von den häufig angepassten Corona-Regeln verwirrt sind, einen neuen Service an, den Corona-Reiseassistenten.

Muss ich mich vor Abflug testen lassen? Komme ich in Quarantäne? Was ist bei Risikogebieten zu beachten? All diese Fragen soll das neue Tool des Airports einfach beantworten. Wer auf Flugreisen angewiesen ist, dem soll so seine Unsicherheit genommen werden. (ak)