Flughafen Düsseldorf: Restaurants bleiben geöffnet – Fluggäste haben eine dringende Forderung

Düsseldorf. Die ansteigenden Corona-Zahlen und die bevorstehende Schließung unter anderem von Restaurants und Cafés ab Montag geht auch an dem Flughafen Düsseldorf nicht unbemerkt vorbei. Dort bleiben zwar einige Restaurants geöffnet, dennoch kommen wegen der abnehmenden Zahl der Fluggäste einige Einschränkungen auf den Airport zu.

Und jetzt hat ein Fluggast Kritik an der Organisation des Flughafens geäußert. Er fordert: „Mitarbeiter auf den korrekten Sitz des Mund-Nasen-Schutzes hinweisen!“

Flughafen Düsseldorf: Restaurants bleiben größtenteils geöffnet

Ab kommenden Dienstag wird der Flughafen Düsseldorf wieder ein Stück weit heruntergefahren. „Um die langfristigen, wirtschaftlichen Effekte des reduzierten Flugverkehrs am Düsseldorfer Airport bereits kurzfristig abzumildern, werden Infrastruktur und Services wieder an die derzeitige Situation angepasst“, erklärt der Flughafen.

Der Flugsteig B wird damit ab Dienstag „vorübergehend nicht mehr genutzt“ und die Hugo Junkers- sowie die Open Sky-Lounge bleiben geschlossen. An den Flugsteigen A und C sowie im Ankunftsbereich werden Fluggäste hingegen weiterhin auf geöffnete Geschäfte und Restaurants stoßen.

Dabei stehe „der bestmögliche Schutz der Reisenden und Mitarbeiter im Fokus“, schreibt der Airport. „Wo nötig, wurden Schutzscheiben installiert und Bodenmarkierungen weisen auf die Einhaltung des Mindestabstands hin.“ Außerdem gelte nach wie vor die Einhaltung des Mindestabstands, Maskenpflicht und „besondere hygienische Maßnahmen“, so der Airport weiter.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Fluggäste am Flughafen Düsseldorf stört Hinweis

Doch der Hinweis auf die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen verärgert die Fluggäste, wie aus dem Kommentar eines Mannes deutlich wird: „Man sollte auch die Mitarbeiter nochmals auf den korrekten Sitz des Mund-Nasen-Schutzes hinweisen!“

Und tatsächlich ist der Mann nicht der einzige, der sich an dem offenbar fehlerhaften Verhalten der Flughafen-Mitarbeiter stört. „Seh' ich genau so. Ist mir vor allem beim Reinigungspersonal aufgefallen“, schreibt eine Frau. Eine andere Frau bestätigt: „Ja, so ist es.“ Ob das Fehlverhalten der Flughafen-Mitarbeiter nach der Kritik der Fluggäste damit künftig ausbleiben wird, bleibt abzuwarten.