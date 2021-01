Flughafen Düsseldorf: Corona-Chaos am Airport! Menschen drängen sich dicht an dicht an Gepäckband

Düsseldorf. Trotz oder gerade wegen Corona ist es nun am Flughafen Düsseldorf zu einem Chaos gekommen. Zahlreiche Menschen drängten sich dich an dicht an das Gepäckband. Eine entsetzte Passagierin berichtet von „Hunderte an einem Gepäckband“.

DER WESTEN hat den Flughafen Düsseldorf daraufhin mit den Vorwürfen der Frau konfrontiert. Die Antwort des Airports fällt umfassend aus.

Flughafen Düsseldorf: Corona-Chaos am Airport

Momentan ist so gut wie kaum etwas los am Flughafen Düsseldorf. Das will man meinen. Schließlich schränken der anhaltende Lockdown und die Reisewarnungen für diverse Länder die Reisemöglichkeiten stark ein. Dennoch gab es nach Silvester Corona-Chaos am Airport.

Eine Passagierin wandte sich über Facebook an den Flughafen Düsseldorf und schreibt schockiert: „Am Neujahrstag drängen sich Hunderte an einem Gepäckband.“ Die Erklärung einer Sprecherin weise „ziemliche Schwäche“ auf. Darin habe es geheißen, dass man aufgrund von Platzproblemen keine Möglichkeit gehabt habe, die Belegung der Kofferbänder auszuweiten.

Flughafen Düsseldorf: Auch in Corona-Zeiten knubbeln sich die Passagiere hin und wieder am Airport. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Und die Frau berichtet weiter: „Fast zeitgleich landeten mehrere Flugzeuge.... Ja, das ist ja der Wahnsinn! Hallo?? Am Airport ist nichts los und Platz satt.“ Die Passagierin ist sich schließlich sicher: „Wenn man das in dieser für den Flughafen ereignislosen Zeit nicht auf die Kette bekommt, dann haben da einige auf ihren Positionen nichts zu suchen. Hat was von Provinz.“ Auch die „Rheinische Post Online“ berichtet von „Hunderte Menschen an Gepäckband“.

----------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

----------------------------

Flughafen Düsseldorf gibt „zeitliche Überschneidung“ und verweist auf zweites Gepäckband

In einer Zeit, in der das Aufeinandertreffen fremder Menschen möglichst vermieden werden soll, wiegen die Vorwürfe besonders schwer. Der Flughafen Düsseldorf sagt deshalb auf Anfrage: „Wir bedauern, dass ein Fluggast am vergangenen Freitag am Düsseldorfer Airport die Situation an der Gepäckausgabe als beengt empfunden hat.“

Der Schutz der Passagiere in Zeiten der Corona-Pandemie habe für den Airport „höchste Priorität“. „Wie an vielen weiteren Stellen im Terminal wird auch am Gepäckband auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen. (...) Die ankommenden Fluggäste sind dementsprechend aufgefordert, auf die Einhaltung der geltenden Regeln zu achten und sich erst nach vorne an das Band zu begeben, sobald ihr Gepäckstück sichtbar und zur Entnahme bereit ist.“

Doch das funktionierte am Neujahrstag offenbar nicht. Denn der Flughafen Düsseldorf gibt zu: „Bei der Gepäckausladung der beiden betreffenden Flüge kam es am Abend des 1. Januar kurzzeitig zu einer zeitlichen Überschneidung.“ „Ein Großteil der Passagiere“ des zuerst gelandeten Fliegers hätte sein Gepäck allerdings bereits in Empfang genommen und den Bereich am Gepäckband verlassen, als die Ausladung eines zweiten Flugzeugs begonnen hätte.

----------------------------

----------------------------

Außerdem erklärt der Flughafen, „dass das Gepäckband 4 mit 60 Metern Länge über ausreichend Kapazität verfügt, um auch die zeitgleiche Gepäckausladung mehrerer Flüge abzudecken.“ Um die Wartesituation der verbliebenen Fluggäste des ersten Fluges und der Passagiere des zweiten Fluges dennoch etwas zu entzerren, sei trotzdem umgehend das benachbarte Band 3 zusätzlich aktiviert worden.

Abschließend macht der Airport noch mal darauf aufmerksam: „Um Reisende und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen, gelten im Terminal die Maskenpflicht und besondere hygienische Maßnahmen. Zudem muss der Mindestabstand jederzeit gewahrt werden.“ Dort, wo er nicht eingehalten werden könne, sei der Mund-Nasenschutz als Maßnahme ausreichend. Auch wenn der Flughafen Düsseldorf verantwortlich dafür ist, dass alle Passagiere die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, so sollte wohl aber auch jeder selbst auf deren Einhaltung achten. <<< Auch am Flughafen Dortmund hat es Ansturm auf Airport am Wochenende gegeben. Mehr dazu liest du hier >>>