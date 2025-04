Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst – nach 20 Jahren ist es so weit

Der Flughafen Düsseldorf ist für viele Menschen in NRW weit mehr als nur ein Verkehrsknotenpunkt – er ist der Startpunkt für Urlaubsabenteuer und Sommerträume.

Und nun verkündet der Airport selbst eine besondere Nachricht. Nach zwei Jahrzehnten ist es so weit – ein besonderes Jubiläum wird gefeiert.

Flughafen Düsseldorf feiert 20-Jähriges

Am 12. April 2005 startete erstmals eine Maschine von Corendon Airlines vom Düsseldorfer Flughafen. Was viele nicht ahnten: Dieser erste Flug war nicht nur der Auftakt für Corendon Airlines, sondern auch der Beginn einer besonderen Verbindung mit dem Flughafen Düsseldorf.

Seit diesem Premierenflug – vor 20 Jahren – sind Corendon Airlines und die NRW-Stadt eng miteinander verbunden. Ein wichtiger Schritt war die Gründung einer eigenen Basis direkt am Düsseldorfer Flughafen im Juni 2021. Seitdem wurde das Streckennetz konsequent ausgebaut, die Flugfrequenzen erhöht und das Angebot deutlich erweitert.

+++ Flughafen Düsseldorf sieht schwarz – Reisende sollten sich keine großen Hoffnungen machen +++

Bis zu 67 Flüge pro Woche starten vom Düsseldorfer Flughafen, insgesamt stehen mehr als 20 Sonnenziele zur Auswahl, darunter Ziele in Ägypten, Griechenland, Marokko und auf den Kanaren. Besonders stark vertreten ist die Türkei mit gleich zehn verschiedenen Zielen.

Flughafen-Mitarbeiter freuen sich

Nicht nur die Passagiere freuen sich über das Jubiläum, auch das Flughafen-Team ist stolz auf die langjährige Zusammenarbeit: „Wir gratulieren Corendon Airlines herzlich zu 20 Jahren Flugbetrieb und bedanken uns für die langjährige Verbundenheit mit Düsseldorf“, sagt Dr. Henning Pfisterer vom Düsseldorfer Flughafen.

Auch bei Corendon blickt man mit Stolz auf die gemeinsame Geschichte zurück. „Düsseldorf war einer der ersten Flughäfen, an denen wir nach der Betriebsaufnahme gestartet sind – und ist bis heute einer unserer wichtigsten Standorte in Europa. Das Marktpotenzial in NRW und im benachbarten Ausland ist enorm“, so Christian Hein von Corendon Airlines.

Weiter betont er: „Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Team am Flughafen konnten wir unsere Präsenz in Düsseldorf gezielt ausbauen – insbesondere seit der Basiseröffnung 2021. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreicher Partnerschaft.“