Condor-Maschine auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf – plötzlich setzt Pilot zur Notlandung an

Was als entspannter Rückflug von der griechischen Sonneninsel Korfu begann, endete für 273 Passagiere und acht Crewmitglieder des Condor-Flugs DE3665 mit einem ordentlichen Schrecken.

Die Maschine musste, als sie auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf war, spontan notlanden.

Condor-Flug muss notlanden –Defekt im Cockpit

Während der Flug in Richtung Flughafen Düsseldorf verlief, bemerkten die Piloten plötzlich eine Anomalie im Cockpit: Ein Parameterwert – also eine technische Anzeige – bewegte sich außerhalb des üblichen Bereichs. Was auf den ersten Blick unscheinbar klingt, kann im Luftverkehr ernsthafte Folgen haben. Geschwindigkeit, Flughöhe, Triebwerkswerte – all das läuft über ein komplexes System aus Sensoren und Anzeigen.

Und wenn auch nur eine dieser Anzeigen unzuverlässige Werte liefert, ist höchste Vorsicht geboten. Die Besatzung entschied laut „RTL.de“ schnell: Sicherheit geht vor. Der Flug wurde umgeleitet – Ziel: Brindisi, Süditalien.

Passagiere übernachten im Hotel

Gegen 20.15 Uhr Ortszeit setzte der Airbus sicher auf italienischem Boden auf. Zudem haben alle Passagiere das Flugzeug nach Angaben von Condor regulär verlassen. Die Maschine wird nun dort technisch begutachtet. Die genaue Ursache für die Probleme ist nämlich unklar. Einerseits könnte eine erhöhte Temperatur, andererseits ein Defekt dafür verantwortlich sein, so Condor.

Die Urlauber, die sich gerade noch auf das eigene Bett zu Hause gefreut hatten, wurden kurzerhand in ein Hotel gebracht. Dort verbringen sie die Nacht, während Condor im Hintergrund bereits an einem Ersatzflugzeug arbeitet. Die Hoffnung: Schon am Sonntag (17. August) sollen alle Gäste zurück nach Düsseldorf gebracht werden.