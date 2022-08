Flughafen Düsseldorf: Anwohner erschrocken über Landeanflug – „Sieht verboten niedrig aus“

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Tagtäglich kommen etliche Flugzeuge am Flughafen Düsseldorf an. Das ist keine Sensation.

Doch Anwohnern fiel am Sonntag auf, dass sich eine Maschine offenbar ungewohnt nahe über dem Boden näherte, bevor sie am Flughafen Düsseldorf landete.

Flughafen Düsseldorf: Anwohner erschrocken über nahendes Flugzeug – „Verboten niedrig“

In Castrop-Rauxel konnten die Bewohner am Sonntagabend einen Flieger der Airline Emirates von nächster Nähe aus betrachten, bevor er wenige Minuten später in Düsseldorf landete. Der Airbus A380-861 war am Nachmittag in Dubai gestartet und gegen 19.00 Uhr befand er sich im Landeanflug über dem Stadtteil Dingen.

Den Anwohnern wurde jedoch angst und bange, als sie die große Maschine sahen. „Sieht verboten niedrig aus“, reagierte einer auf eine Nahaufnahme des Fliegers, die auf Facebook kursierte. Auch anderen erschien der Emirates-Flieger ungewohnt tief zu fliegen.

Am Flughafen Düsseldorf ist am Sonntag ein Emirates-Flieger gelandet, der die Anwohner in Angst und Schrecken versetzte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Flughafen Düsseldorf: Flugzeug zu niedrig gelandet? Deutsche Flugsicherung klärt auf

Auf Anfrage von DER WESTEN konnte die Deutsche Flugsicherung (DFS) jedoch Entwarnung geben. „Es gibt keinerlei Auffälligkeiten bei diesem Flug“, versicherte ein Sprecher. Es habe Castrop-Rauxel mit einer Flughöhe von gut zwei Kilometern überflogen, „ganz normal und auch nicht niedriger als üblich.“

Allerdings sei es möglich, dass der Airbus A380 aufgrund seiner enormen Größe als deutlich niedriger fliegend wahrgenommen werden könne als andere Maschinen, die jedoch gleich hoch unterwegs sind. Es sei nicht das erste Mal, dass die DFS deswegen angefragt werde. „Die Spannbreite eines A380 beträgt 80 Meter, die gesamte Flügelfläche beträgt 846qm – das ist so viel wie ein schönes Grundstück eines Einfamilienhauses“, erklärte der Sprecher. (mbo)