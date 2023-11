Flughafen Düsseldorf gibt Änderung bekannt – Passagiere werden hellhörig

Die Urlaubssaison für 2023 ist vorbei. Zahlreiche Passagiere hoben am Flughafen Düsseldorf ab und steuerten ihrem Ferien-Ziel entgegen. Beliebte Urlaubsländer sind zum Beispiel Spanien, die Türkei oder aber auch Griechenland.

Doch natürlich steuern die Flieger, die sich vom Flughafen Düsseldorf auf den Weg machen, nicht nur Länder im warmen Süden von Europa an. Jetzt gab der Airport eine Änderung bekannt – und da dürften Passagiere hellhörig werden.

Flughafen Düsseldorf fliegt ein neues Ziel an

Vor allem diejenigen, die nach Dänemark verreisen, dürfte diese Neuigkeit gefallen, denn: Der Flughafen Düsseldorf hat auf seinem Facebook-Account (circa 149.000 Follower) am Dienstag (7. November) eine neue Flugroute bekanntgegeben! Ab sofort kannst du per Direktverbindung in die dänische Stadt Billund reisen.

„Seit gestern geht es vom Düsseldorf Airport mit SUN-AIR ins dänische Billund. Die Route wird mit vier wöchentlichen Hin- und Rückflügen von Montag bis Donnerstag (Montag und Dienstag: Ankunft: 13.35 Uhr lokal, Abflug: 14.05 Uhr lokal. Mittwoch und Donnerstag: Ankunft: 19:00 Uhr lokal, Abflug: 19:30 Uhr lokal) geflogen und mit dem Dornier 328 Jet des Unternehmens in der Lackierung von British Airways durchgeführt“, heißt es in dem Beitrag.

Billund ist der zweitgrößte Flughafen in Dänemark

Billund ist eine Stadt in der Mitte Dänemarks und gilt als der Geburtsort der berühmten Lego-Steine. Der Flughafen Billund ist der zweitgrößte Airport in Dänemark. Nun wird er auch von Düsseldorf aus direkt angesteuert – gute Nachrichten also für Passagiere.