Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf wieder offen – so kommst du noch an Tickets

Wie lange wurde darauf schon gewartet … Vor kurzem verkündete der Flughafen Düsseldorf feierlich, dass die Besucherterrasse am Airport wieder geöffnet wird. Die Reaktion der Besucher? Pure Begeisterung!

Doch kurz danach war es damit auch schon wieder vorbei. Denn: Die Tickets, die Besucher für den Zugang zur Terrasse benötigen, waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Doch Besucher müssen nicht verzagen. Es gibt noch Hoffnung.

Flughafen Düsseldorf öffnet Terrasse: „Alle Tickets vergeben“

„Wir freuen uns über das große Interesse an der Besucherterrasse“, reagiert der Airport auf Nachfrage. „Innerhalb weniger Tage waren alle Tickets vergeben.“ Zur großen Freude des Flughafens und zum Unglück der Besucher, die keine Tickets mehr erwerben konnten, scheint die Wiedereröffnung der Terrasse ein voller Erfolg zu sein.

Mehr zur Besucherterrasse: Flughafen Düsseldorf öffnet Besucherterrasse in den Sommerferien

„Am vergangenen Wochenende herrschte eine heitere Atmosphäre auf der Terrasse“, so der Airport weiter. „Viele Familien nutzten begeistert die Möglichkeit, Flugzeuge aus nächster Nähe beim Starten und Landen zu beobachten, zahlreiche Plane-Spotter brachten tolle Fotoaufnahmen mit nach Hause.“

Flughafen Düsseldorf gibt Hoffnung

Doch was ist mit denjenigen, die kein Ticket mehr bekommen haben? Für die hat der Airport einen Tipp: Einfach gelegentlich im Buchungsportal vorbeischauen, ob nicht doch wieder Karten verfügbar sind. „Stornierte Tickets werden automatisch wieder neu eingestellt.“

Nächste Frage: Wo parke ich am besten, wenn ich zur Besucherterrasse will? Auf Nachfrage schlägt der Airport die Parkflächen direkt am Terminal vor. „Diese stehen grundsätzlich allen Kundinnen und Kunden offen, ob mit oder ohne Flugbuchung.“ Aber: „Wir empfehlen allerdings die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Wer mit der Bahn kommt, kann natürlich den SkyTrain ab der Bahnhaltestelle Düsseldorf Flughafen nutzen.