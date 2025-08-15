Frau hat auf Flughafen-Terrasse in Düsseldorf nur ein Ziel – und scheitert um Haaresbreite

Das Warten hat ein Ende. Nach jahrelanger Pause hat die Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf endlich wieder geöffnet. Damit haben Familien, Planespotter und Flugzeug-Fans wieder beste Aussicht auf das Treiben am größten Airport in NRW.

Doch das Angebot ist vorerst nur von kurzer Dauer. In den NRW-Sommerferien standen an ausgewählten Terminen insgesamt 9.200 kostenlose Tickets zur Verfügung. Und die waren innerhalb kurzer Zeit vergriffen (mehr dazu hier >>>). Dementsprechend groß war die Freude derjenigen, die am ersten Besuchs-Wochenende auf große Brummer wie den A380, Polizeihubschrauber oder eine kleine Cessna werfen konnten. Eine Besucherin hatte dabei ein ganz besonderes Projekt.

Frau sucht besonderes Motiv am Flughafen Düsseldorf

Diese Gelegenheit wollte sich Susanna Schweder am Wochenende nicht nehmen lassen. Zum ersten Mal seit Jahren hat die Besucherterrasse am zweiten August-Wochenende wieder geöffnet. Als wäre das noch nicht genug, stand auch noch der Vollmond in voller Pracht am Himmel.

Schweder freute sich über ideale Foto-Bedingungen und hatte nur ein Ziel: ein Flugzeug vor dem Hintergrund des Mondes fotografieren zu können. Ein Projekt, das um Haaresbreite scheitern sollte. Denn aus ihrer Perspektive sollten die Flieger den Mond den ganzen Abend über knapp verfehlen. Die Ergebnisse können sich jedoch trotzdem sehen lassen:

Susanna Schweder ist auf der Flughafenterasse in Düsseldorf diese beeindruckende Aufnahme gelungen. Foto: Susanna Schweder

Im Netz sei sie später noch auf Bilder anderer Fotografen gestoßen, denen es gelungen war, einen Flieger vor dem Hintergrund des Mondes zu erwischen. „Dafür hätte ich den Standort auf der Terrasse wechseln müssen, was aber nicht ging aufgrund der Masse an Fotografen“, erklärt die Fotografin im Gespräch mit DER WESTEN.

Was bleibt, sind tolle Aufnahmen wie diese:

Schweders Projekt scheiterte um Haaresbreite. Foto: Susanna Schwader

Und auch die Freude über die Möglichkeit, endlich wieder auf der Besucherterrasse stehen zu können. Ein Lob ging dabei auch an den Flughafen Düsseldorf: „Es hat alles reibungslos geklappt.“ Wenn das mal nicht ein Grund ist, die Besucherterrasse demnächst wieder regelmäßig zu öffnen…