Flughafen Düsseldorf: Bittere Pille für Reisende! Diese Änderung macht alles komplizierter

Solche Nachrichten wollen Reisende auf keinen Fall hören! Der Flughafen Düsseldorf hat aktuell Hochkonjunktur. Die Sommerferien locken tausende Urlauber an. Immerhin kann man aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt in zahlreiche Ecken dieser Welt fliegen.

Für gewöhnlich eignet sich bei der Anreise zum Flughafen Düsseldorf das eigene Auto – oder, wenn man beispielsweise die Parkgebühren umgehen will, die Bahn. Allerdings müssen Reisende genau hier gerade einen schweren Rückschlag hinnehmen.

Flughafen Düsseldorf abgeschottet

Um mit der Bahn zum Flughafen zu gelangen, steigt man bestenfalls am entsprechenden Bahnhof aus. Unglücklicherweise herrscht an diesem in den kommenden zwei Wochen so gut wie kein Betrieb! Der Grund: Bauarbeiten, die den Bahnverkehr beeinträchtigen.

Genauer gesagt rollen die Bagger zum Autobahnkreuz Kaiserberg bei Duisburg. Hier wird eine Brücke der A3 erneuert. Weil darunter allerdings Eisenbahngleise liegen, müssen diese aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Während der Fernverkehr umgeleitet wird, fallen Regionalbahnen aus oder werden durch Busse ersetzt. Der Horror für Reisende, die zum Flughafen Düsseldorf wollen!

Zwei Wochen Arbeit

Insgesamt ist es schon das dritte Mal, dass an besagtem Autobahnkreuz gebuddelt wird. Die aktuellen Bauarbeiten sollen laut „Bild“ bis zum 2. August andauern. Erst dann kann auch der Zugverkehr wieder in geordneten Bahnen stattfinden.

Die Arbeiten an der Autobahnbrücke nutzt die Bahn auch gleich mal für Gleis-Sanierungen auf einer Strecke von sechs Kilometern sowie für weitere Brückenarbeiten zwischen Essen und Mülheim. Baustellen-Chaos mitten in den Sommerferien also!

Flughafen Düsseldorf der Leidtragende

Der Leidtragende ist neben den Reisenden natürlich der Flughafen selbst, der ausgerechnet jetzt nur schwer anders als mit dem Auto zu erreichen ist. Auf diesen Frust könnte mancher während der Vorfreude auf den Urlaub sicher gut verzichten.