Flughafen Düsseldorf: Frau will Skytrain benutzen, dann geht der Ärger los – „Habt ihr den Schuss nicht gehört?!“

Als eine Passagierin am Flughafen Düsseldorf die Skytrain nutzen will, wird sie wütend.

Düsseldorf. Nach einem Flug wollen Passagiere so schnell es geht nach Hause. Besonders enttäuschend dürfte es sein, wenn man direkt nach seiner Ankunft am Flughafen Düsseldorf Ärger hat. Denn genau das ist einer Frau passiert, als sie am Sonntag am Airport war.

Sie wollte den Skytrain benutzen, doch dann kam alles anders als erwartet. Die Frau wandte sich schließlich an den Flughafen Düsseldorf und fragt: „Habt ihr den Schuss nicht gehört?!“

Flughafen Düsseldorf: Passagierin ärgert sich über Skytrain

Wenn man am Flughafen Düsseldorf landet, dann ist man wohl froh, wenn man nach einer Reise schnell nach Hause fahren kann. Die Passagierin konnte das allerdings nicht. Für sie ging deshalb der Ärger los.

Auf Facebook schreibt sie: „Habt ihr den Schuss nicht gehört?! Ihr stellt den Skybetrieb für Sonntag komplett ein und weicht auf den Ersatzbus aus“, ärgert sich die Frau. Und der Takt sei dabei jede halbe Stunde. Wütend will sie schließlich vom Airport wissen, was das soll.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Flughafen Düsseldorf entschuldigt sich

Flughafen Düsseldorf: Eine Passagierin wollte mit dem Skytrain fahren, doch stattdessen ging der Ärger los. (Symbolbild) Foto: imago images / Hartenfelser

Der Flughafen reagierte umgehend auf die verärgerte Passagierin und entschuldigte sich für die lange Wartezeit. „Der Grund für die planmäßige Betriebspause zwischen 6 und 22 Uhr sind Tiefbauarbeiten an der Strecke“, heißt es.

Weiter erklärt der Airport: „Shuttle-Busse verbinden in diesem Zeitraum circa alle zehn Minuten den Bahnhof 'Düsseldorf Flughafen' und die Parkhäuser P4 und P5 mit dem Terminalgebäude.“

Bleibt zu hoffen, dass die Frau bei ihrer nächsten Reise keinen Bauarbeiten mehr begegnet.

