Flughafen Düsseldorf: Mann reist aus der Türkei ein – was ihn dann erwartet, verändert sein ganzes Leben

Als ein Mann aus der Türkei am Flughafen Düsseldorf ankam, erwartete ihn eine böse Überraschung. Denn die Einreisekontrolle am Flughafen Düsseldorf hatte für den türkischen Staatsangehörigen lebensverändernde Konsequenzen.

Flughafen Düsseldorf: Als Mann einreisen will, passiert Unglaubliches

Der 38-Jährige kam am Freitagabend am Flughafen Düsseldorf aus der Türkei an. Doch nach der Ankunft stellte die Bundespolizei bei der Einreisekontrolle fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubtem Führen einer Schusswaffe aussteht.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

wurde am 19. April 1927 eröffnet

zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top Drei der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern über drei Terminals

wichtigster Flughafen in NRW

hat 22.200 Beschäftigte und ist 613 Hektar groß

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Bereits 2015 wurde der türkische Mann rechtskräftigt zu der Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt – doch aus einem bestimmten Grund wurde eine Reststrafe von 1654 Tagen ausgesetzt.

Vom Flughafen Düsseldorf direkt in die JVA

Denn im März 2019 wurde von der Vollstreckung der 1654 Tagen Freiheitsstrafe zum Zwecke der Abschiebung des 38-Jährigen abgesehen – die er jetzt noch zu verbüßen hat. Deshalb ging es nach der Ankunft am Flughafen Düsseldorf für den Einreisenden direkt in die JVA.

Dort verbüßt er nun die Reststrafe der 1654 Tage, sitzt damit noch über vier Jahre in Haft – und bereut wahrscheinlich seinen Abflug aus der Heimat zum Flughafen Düsseldorf.