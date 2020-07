Flughafen Düsseldorf: Urlauber von DIESEM Anblick schockiert – „Flughafen sofort schließen“

Flughafen Düsseldorf: Ein Reisender kann nicht glauben, was er am Terminal sieht – und fordert drastische Maßnahmen.

Das Coronavirus hat die Urlaubspläne vieler Menschen ordentlich über den Haufen geworfen. Doch mittlerweile scheint sich die Lage bei den Urlaubern wieder etwas zu beruhigen. Und auch am Flughafen Düsseldorf kehrt wieder mehr Bewegung ein.

Doch den Touristen ist das Virus deshalb keinesfalls egal – und am Flughafen Düsseldorf haben sogar einige von ihnen das Gefühl, genauer auf die strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen zu achten als das Personal.

Flughafen Düsseldorf: Mann wirft Blick auf Warteschlange – und ist fassunglos

Ein Passagier hat sich auf der Facebook-Seite des Flughafens zu Wort gemeldet und beschrieben, was er am vergangenen Freitag in den frühen Morgenstunden dort miterlebte: „4.30 Uhr. Endlose Schlangen an der Sicherheitskontrolle, bis weit in den Check-In-Bereich. Niemand überprüft die Abstandsregeln, Reisende stehen dicht gedrängt.“ Infektionsschutz hört sich anders an.

Der Mann fordert drastische Maßnahmen: „Eigentlich sollte die Landesregierung unter diesen Umständen den Flughafen sofort schließen?“

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Der Flughafen Düsseldorf ist der wichtigste Flughafen des Landes Nordrhein-Westfalen

Gemessen am Passagieraufkommen ist der Flughafen Düsseldorf der drittgrößte Flughafen des Landes

Vor Düsseldorf liegen nur noch Frankfurt am Main und München

Die Abkürzungen sind DUS und EDDL

Der Flughafen wurde 1927 eröffnet

2019 zählte der Flughafen 25.489.412 Passagiere

Über 22.000 Menschen arbeiten am Flughafen Düsseldorf

700 Fluggesellschaften fliegen des Düsseldorf Airport an

Es gibt einen Abflug- und einen Ankunft-Terminal

Deutliche Worte. Doch wie reagiert der Flughafen Düsseldorf selbst auf diese heftigen Vorwürfe?

Düsseldorfer Flughafen antwortet dem Passagier

Die Antwort des Airports fällt ziemlich neutral und nichtssagend aus. Man bedanke sich für den Hinweis und wolle diesen weitergeben, heißt es darin.

Immerhin zeigt dieser Vorfall eines ganz deutlich: Nur weil die Menschen wieder Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren, haben sie das Virus noch lange nicht vergessen. (at)

Und auch der Zoll am Flughafen Düsseldorf hat wieder deutlich mehr zu tun. Eine besondere Schokoladen-Lieferung entdeckten die Beamten am Montag.