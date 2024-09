Flughafen Düsseldorf führt kostenlosen Service ein – JEDER sollte ihn kennen

Schon mal von „Sunflower Lanyard“ gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit! Denn diesen Service, der nun auch den Flughafen Düsseldorf erobert, sollte wirklich jeder kennen.

Siehst du künftig am Flughafen Düsseldorf jemanden, der eine Umhängeband mit Sonneblumen-Muster trägt, heißt das auch für dich: Nimm Rücksicht und biete bei Bedarf deine Hilfe an!

Flughafen Düsseldorf: Neue Hilfe für beeinträchtigte Menschen

„Sunflower Lanyard“ bedeutet ganz einfach „Sonnenblumen-Umhängeband“. Und mehr ist es auch nicht – eigentlich. Doch für viele Menschen kann es eine beschwerliche Reise deutlich vereinfachen. Denn während Menschen im Rollstuhl oder mit anderer sichtbarer Behinderung meist automatisch Rücksichtnahme erfahren, geht es ihren Mitmenschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen anders.

Das soll nun auch am Düsseldorfer Airport geändert werden. Der Flughafen springt auf den Sonnenblumen-Zug auf und gibt an seinen Informationsschaltern und in der Seelsorge das international anerkannte Sunflower Lanyard aus. Das sollten nicht nur Betroffene kennen, sondern jeder.

Das „Sunflower Lanyard“ weist auf unsichtbare Beeinträchtigungen hin. Foto: IMAGO/Depositphotos

Sonnenblumen-Halsband als dezentes Zeichen

„Das grüne Umhängeband mit Sonnenblumenmuster signalisiert dezent, dass die Träger unter Umständen mehr Zeit, Hilfe oder Rücksichtnahme benötigen“, erklärt der „DUS“. „Passagiere, die das Umhängeband tragen, machen ihre Mitreisenden und das Personal darauf aufmerksam, dass sie eventuell etwas mehr Zeit benötigen oder häufiger nachfragen müssen.“

Das Personal am Flughafen Düsseldorf wurde dahingehend bereits geschult. Doch auch die Mitreisenden sollten das Zeichen kennen. Siehst du künftig jemanden, der es trägt, heißt das auch für dich: Nimm Rücksicht, auch wenn du im Stress bist. Dieser Mensch wird es dir danken.