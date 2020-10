Flughafen Düsseldorf: Nach wiederholtem Parkärger – Reisende bemängeln jetzt DAS

Düsseldorf. In den vergangenen Wochen und Monaten verrechnete der Flughafen Düsseldorf Kunden fürs Parken im Parkhaus P7 bis zu mehrere Hundert Euro zu viel. Die Zahl der betroffenen Kunden häufte sich, es kam immer wieder zu Streit mit Fluggästen.

Nachdem der Auslöser für die Fehlabbuchungen, ein Defekt an einem Ticketleser, dem Airport zufolge aber behoben worden war und die betroffenen Kunden ihr Geld zurückbekamen, sprach der Flughafen von „Einzelfällen“. Doch jetzt wird Kritik laut.

Flughafen Düsseldorf: Nach Streit mit Fluggästen kommt Kritik auf

Immer mehr Kunden des Flughafen Düsseldorf wandten sich an unsere Redaktion und meldeten, dass auch ihnen viel zu hohe Parkgebühren erhoben worden seien. DER WESTEN hatte bereits über den Parkhaus-Schock berichtet. Daraufhin kontaktierten weitere betroffene Kunden unsere Redaktion.

So habe R. (Name ist der Redaktion bekannt) in der Zeit vom 23. August bis 6. September in dem Parkhaus P7 geparkt. Zusätzlich zu den korrekten Parkgebühren von 108 Euro habe der Flughafen weitere 375 Euro von seinem Bankkonto abgebucht. Ähnlich sei es Klaus B. ergangen. Er habe vom 6. September für eine Woche in dem besagten Parkhaus geparkt. Zusätzlich zu den Parkgebühren in Höhe von 79 Euro seien 187 Euro von seinem Konto abgebucht worden.

Während die 79 Euro unter dem Verwendungszweck „Online Buchung Parken APCOA“ abgebucht worden seien, welche auf den Parkhaus-Betreiber APCOA hinweist, seien die 187 Euro unter einem anderen Verwendungszweck abgebucht worden: „Flughafen Düsseldorf“. Klaus B. habe deshalb erst mal herausfinden müssen, was hinter der zweiten Abbuchung steckte. „Der unterschiedliche Verwendungszweck der Belastungen ist schon äußerst bedenklich“, sagt er.

Bedenklich dürfte auch der Vorfall von Marco P. sein. Er habe in der Zeit vom 19. Juli bis zum 9. August viermal in dem Parkhaus P7 geparkt. Zusätzlich zu den vereinbarten Parkkosten, welche jedes Mal bei etwa 80 Euro gelegen hätten, seien ihm zusätzlich Gebühren zwischen 100 und 149 Euro abgebucht worden. Die Vorfälle lassen vermuten, dass es sich hingegen der Aussage des Flughafens Düsseldorf gegenüber DER WESTEN offenbar nicht um „Einzelfälle“ handelte.

Jennifer P. und Michael P. hätten für die Parkdauer vom 19. Juli bis zum 2. August statt 108 Euro sogar satte 390 Euro zahlen müssen. Auf eine anschließende Mail habe es in einer Antwort des Airports dann bloß geheißen, dass die Bearbeitung wegen Corona mehrere Wochen dauern würde. Ihr Geld hätten die beiden bis heute nicht rückerstattet bekommen.

Den anderen betroffenen Kunden seien die fälschlicherweise erhobenen Parkgebühren erstattet worden, wie sie vor wenigen Tagen gegenüber DER WESTEN berichteten. Flughafen-Pressesprecher, Christian Hinkel erklärt dazu auf Anfrage: „Allen Kunden, die sich zwischenzeitlich gemeldet haben, wurde der fälschlicherweise zu viel gezahlte Betrag bereits erstattet oder der Prozess der Rückzahlung wird aktuell durchgeführt.“

Kritische Stimmen werden laut

Über den fälschlicherweise zu viel erhobenen Parkgebühren hinaus ist nun aber Kritik aus einem anderen Grund aufgekommen. Denn trotz des entstandenen Aufwands - die erforderliche Kontaktaufnahme via Telefon und Mail sowie das wochenlange Warten auf Rückerstattung - habe es „keine Worte des Bedauerns“ seitens des Flughafens oder des Parkhaus-Betreibers gegeben, so Klaus B.

Auch R. bemängelt die mangelhafte bzw. ausbleibende Kommunikation seitens des Betreibers: „Leider wurden diese Mitteilungen bzw. Telefonate und der Eingang der gewünschten Formulare nie bestätigt. Dies war unserer Meinung nach sehr unbefriedigend.“

Flughafen-Pressesprecher, Hinkel wiederholt diesbezüglich die Worte, die der Flughafen Düsseldorf bereits am 8. Oktober gegenüber DER WESTEN ausgesprochen hatte: „Die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Gäste bedauern wir selbstverständlich sehr. Bei der Abwicklung der Vorgänge standen wir mit den Kunden im Kontakt.“ Nun hätte der Airport Informationen unserer Redaktion aber nochmals an die zuständigen Fachbereiche „zur weiteren bestmöglichen Lösung der Angelegenheit im Sinne der Kunden“ weitergeleitet, so Hinkel. Ob damit tatsächlich alle betroffenen Kunden ihr Geld wiederbekommen, bleibt abzuwarten.