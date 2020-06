Flughafen Düsseldorf: Airport mit Neustart – Das müssen Touristen jetzt wissen

Düsseldorf. Nach den harten Corona-Maßnahmen herrschte an vielen Flughäfen gespenstige Stille. Die Eingangshallen waren verwaist, die Rollfelder leer. Doch mit den Lockerungen im Flugverkehr zieht es auch wieder die ersten Urlauber in die Terminals. Auch am Flughafen Düsseldorf.

Seit etwa zwei Wochen heben vom Flughafen Düsseldorf wieder Touristen-Flieger ab. Dabei gilt natürlich Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand. Doch Reisende müssen auch noch einige andere Dinge beachten.

Flughafen Düsseldorf: Was Touristen seit dem Neustart beachten müssen

Der Flughafen Düsseldorf war als sogenannter systemrelevanter Flughafen zwar auch während des Stillstands des Tourismus' in Betrieb, indem er zum Beispiel Rückholflüge für Urlauber und Medizin- sowie Frachtflüge abwickelte. Doch sonst betraten praktisch keine Touristen den Airport.

Seit der Aufhebung der Reisewarnung in die EU-Länder soll sich das ändern. Deshalb nimmt der Flughafen Düsseldorf im Juni sukzessive seine Flugsteige wieder in Betrieb.

Das bedeutet jedoch nicht, dass das Reisen wieder wie vor der Corona-Pandemie nämlich ohne jegliche Einschränkungen funktioniert. Desinfektionsmittel hängen an verschiedenen Stellen aus und Urlauber müssen neben dem Tragen einer Maske auf den Mindestabstand achten. Darauf weisen Durchsagen sowie Bodenmarkierungen und Monitore im Flughafengebäude hin.

Um die Einhaltung des Mindestabstandes zu ermöglichen, hat der Flughafen einige Maßnahmen ergriffen:

mehr Platz an den Sitzen der Abfluggates

weniger Passagiere in den Bussen, die auf dem Rollfeld zum Flieger fahren

Betreten und Verlassen eines Flugzeugs erfolgt zeitversetzt

um Zeit zu gewinnen sollen Maschinen nach Möglichkeit direkt an den Flugsteigen geparkt werden

Insgesamt müssen Passagiere dennoch „deutlich mehr Zeit“ am Flughafen einplanen, wie der Flughafen Düsseldorf mitteilte. Um ihre Reise so angenehm wie den Umständen entsprechend möglich zu gestalten, sollten Urlauber darauf achten, nur maximal ein Handgepäckstück in die Flughafenkontrolle zu nehmen.

Die Bundespolizei wird nämlich kein weiteres Handgepäck akzeptieren. Weiteres Handgepäck muss also vorab im Koffer verstaut werden. Außerdem empfiehlt der Flughafen Reisenden, die mit dem Auto zum Airport kommen, vorab online einen Parkplatz zu reservieren. Das soll eine Parkplatzsuche vermeiden und den Reisenden zusätzliche Zeit ersparen.

Flughafen Düsseldorf: klar ist, eine Reisen wird nicht wie vor der Corona-Krise. (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

Flughafen Düsseldorf hofft auf Flug-Anstieg

Mit den nun wieder steigenden Fluggastzahlen hofft der Flughafen, das große Minus aus der Corona-Krise wieder ausgleichen zu können. „Das Verkehrsaufkommen bewegt sich aktuell bei rund zehn Prozent des für diese Jahreszeit üblichen Volumens“, erklärt der Pressesprecher des Flughafen Düsseldorfs, Nicolas Berthold.

Thomas Schalke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH sagte in einer Pressemeldung vom 23. Juni bereits: „Auch wenn wir in diesen Ferien aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich nur rund ein Drittel des für diese Zeit üblichen Verkehrsaufkommens erwarten, blicken wir zuversichtlich auf diesen moderaten Restart.“

Das ist die aktuelle Situation am Flughafen Düsseldorf:

Kurzarbeit für die rund 2300 Mitarbeiter von April bis zum Jahresende 2020

Betriebskosten rund zehn Millionen Euro pro Monat

Flughafen geht von „mehrjähriger, langsamer Erholung“ aus

So gehe der Airport davon aus, dass die Airlines ihr Angebot im Juli und August ausbauen werden. Während derzeit täglich bloß 40 Flüge stattfinden würden, rechne der Flughafen im Laufe des Julis mit einem Anstieg auf etwa 150. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Reisezielen Spanien, Italien und Griechenland.