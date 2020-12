Flughafen Düsseldorf: Airport bietet besondere Flüge an – sie sind nur für DIESE Passagiere gedacht

Düsseldorf. Am Flughafen Düsseldorf gibt es nun ein ganz besonderes Weihnachtsangebot. Denn die Airline All Nippon Airways bietet spezielle Flüge an, die nur für eine bestimmte Zielgruppe gedacht sind.

Die Flugzeuge fliegen vom Flughafen Düsseldorf nach Tokio. Und in ihnen sollen Japaner sitzen dürfen, die Weihnachten bei der Familie verbringen möchten.

Airline bietet spezielles Angebot am Flughafen Düsseldorf

Das gab die Airline nun über den Flughafen Düsseldorf bekannt. Zwei Sonderflüge soll es geben, am 19. und am 23. Dezember. Diese richten sich aber ausschließlich an Japaner, die in und um Düsseldorf herum arbeiten und Weihnachten gerne in ihrem Heimatland verbringen möchten.

------------------------------------

Die Rückflüge sind für den 5. und den 10. Januar geplant. „Auch mit diesem Angebot unterstreicht der japanische Marktführer die besondere Bedeutung, die der Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen für die Japaner hat und die enge wirtschaftliche und kulturelle Verbindung zwischen der NRW-Hauptstadt und dem Land des Lächelns“, heißt es vom Flughafen Düsseldorf in einer Mitteilung.

In Umfrage geben viele Japaner an, Weihnachten zuhause verbringen zu wollen

Die Airline hatte in einer Umfrage unter japanischen Unternehmen im Großraum Düsseldorf den Bedarf nach Heimatflügen über Weihnachten und das Neujahrsfest abgefragt. Nirgendwo in Deutschland leben so viele Japaner wie in Düsseldorf. Das war auch der Grund für die Einführung einer neuen Flugverbindung ab Düsseldorf nach Tokio im Jahr 2014.

Die japanische Airline bietet zwei Sonderflüge für Heimaturlaub an. Foto: imago/ Belga

-------------

Japaner in Düsseldorf

über 6500 Japaner leben in und um Düsseldorf

sie bilden die einzige "Japantown" Deutschlands

viele junge Japaner studieren an der Musikhochschule oder Kunstakademie

die meisten Japaner sind von Arbeitgebern nach Düsseldorf gesandt worden

es handelt sich meistens um Spezialkräfte auf einem bestimmten Gebiet

seit 2002 wird der Japantag in Düsseldorf veranstaltet

im Nordpark befindet sich der Japanische Garten, der rund 5000 Quadratmeter groß ist

-------------

Die Sonderflüge um die Feiertage sind jeweils one-way-Angebote. Die Flugzeuge kommen jedoch nicht leer nach Düsseldorf oder fliegen leer wieder zurück: Für die Airline sind zusätzliche Frachtkapazitäten auch in Passagierflugzeugen nach Deutschland und Europa willkommen.

Die Flüge ab Düsseldorf nach Tokio können schnell und einfach über die Website der Airline gebucht werden. (fb)