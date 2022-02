Flughafen Düsseldorf: Bald übernimmt eine neue Airline! Doch bei vielen steht sie in der Kritik

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Bald geht es los am Flughafen Düsseldorf! Im Sommer steuert eine der größten Fluggesellschaften der Welt den größten NRW-Airport an.

Ab Juni sollen täglich mehrere Flugzeuge von Qatar Airways beim Flughafen Düsseldorf landen. Jedoch könnte diese Neuigkeit einigen sauer aufstoßen.

Flughafen Düsseldorf: Mehr zum Deal mit Qatar Airways

Ab dem Frühsommer landen mehrere Flieger am Tag von der Airline aus dem Emirat Katar auch in Düsseldorf, so berichtet es „AeroTelegraph.com“. Eine Sprecherin des Airports bestätigt dies: „Es ist richtig, dass Qatar Airways die Streckenaufnahme ab Düsseldorf vorbereitet. Eine neue Langstreckenverbindung zum Drehkreuz Doha ermöglicht unseren Fluggästen weitere internationale Anschlussmöglichkeiten“.

Somit können Passagiere ab dem 1. Juni 2022 täglich zur katarischen Hauptstadt Doha gebracht werden.

Düsseldorf Flughafen: Eine neue Airline steuert ab Sommer den NRW-Airport an. (Symbolbild) Foto: Jochen Tack / dpa

Flughafen Düsseldorf: Qatar Airways in der Kritik

Bis zu dieser Entscheidung war es jedoch ein langer Weg, denn Qatar Airways steht seit längerer Zeit in der Kritik. Dem Emirat Katar werden Menschenrechtsverletzungen und die Unterstützung radikalislamischer Gruppen vorgeworfen.

Mit diesem schlechten Image hat auch der FC Bayern München zu kämpfen, dessen Sponsor Qatar Airways ist.

Ab Flughafen starten demnächst auch Flugzeuge der Airline Qatar Airways. Foto: IMAGO / Björn Trotzki

Flughafen Düsseldorf wird viertes großes Ziel von Qatar Airways

Bisher steuerte die Fluggesellschaft der arabischen Halbinsel am Persischen Golf drei Ziele in Deutschland an: Frankfurt, München und Berlin. Ab Juni gehört dann auch Düsseldorf dazu. Und wie „AeroTelegraph.com“ berichtet, soll am liebsten auch Hamburg bald folgen. (cg)

Flughafen Düsseldorf: Historischer Film aufgetaucht

Du bist Fan des Flughafen Düsseldorf und sehnst dich nach alten Zeiten zurück? Dann ist dieser Film ganz bestimmt etwas für dich >>>