Flughafen Düsseldorf: Billig-Flieger bringen dich bald in Urlaubsland – sie sind kaum zu übersehen

Eine neue Airline kommt am Flughafen Düsseldorf unter! Und die Maschinen dürften nur schwer zu übersehen sein…

Wenn du in diesem Sommer vom Flughafen Düsseldorf aus in den Urlaub fliegen willst, werden drei neue Verbindungen pro Woche verfügbar sein. Eine Billig-Airline bringt Passagiere aus der NRW-Landeshauptstadt in den wilden Norden Europas.

Flughafen Düsseldorf: Billig-Airline bietet Flüge nach Island an

Wälder, Vulkane, schroffe Küsten, Geysire, Eis oder Lavafelder – die spektakuläre Landschaft lockt Jahr für Jahr zahlreiche Touristen nach Island. Zwischen dem 8. Juni und dem 19. Oktober 2023 will die isländische Billig-Airline „Play“ drei mal pro Woche von Düsseldorf nach Reykjavik, der Hauptstadt Islands, starten.

Die spektakuläre Landschaft lockt viele Touristen nach Island. Foto: IMAGO / Panthermedia

Schon jetzt kann man auf der Buchungs-Website der Airline die Preise nachlesen. So sollen Flugtickets von Düsseldorf nach Reykjavik in der Economy-Class ab 167 Euro erhältlich sein. Zu etwa dem selben Preis fliegt „Play“ bis zum 9. Februar auch noch von Berlin aus in die isländische Hauptstadt.

Ab Juni für knapp 170 Euro nach Reykjavik

„Der Flughafen Düsseldorf ist für viele Reisende in Deutschland der wichtigste internationale Flughafen und zieht gleichzeitig auch viele internationale Reisende an“, wird „Play“ von „24rhein.de“ zitiert.

„Play“ ist noch eine recht junge Airline, wurde erst 2019 gegründet. Ihren Sitz hat sie in der 30.000-Einwohner-Küstenstadt Hafnarfjörður im Südwesten Islands. Die Airline verbindet nicht nur zahlreiche europäische Städte mit Island – sondern bietet auch Flüge nach Washington D.C., New York, Boston und Baltimore an.

Knallrote Flugzeuge

Die „Play“-Flieger werden am Flughafen Düsseldorf übrigens schwer zu übersehen sein. Schließlich sind die Maschinen knallrot gefärbt. Wer nach Island will, weiß also, nach welcher Farbe er Ausschau halten muss.