Flughafen Düsseldorf: Jetzt kommt es ans Licht – es geschieht schon in wenigen Wochen

Passagiere des Flughafen Düsseldorf, aufgepasst! Eine Airline hat jetzt etwas verkündet, was viele Fluggäste des Airports freuen dürfte. Es gibt eine neue Direktverbindung.

Ob mit dem Zug, dem Bus oder dem Flugzeug: Beim Reisen gibt es wohl kaum etwas Nervigeres als umzusteigen. Wer künftig vom Flughafen Düsseldorf nach Vilnius in Litauen fliegen möchte, der braucht das bald nicht mehr. AirBaltic hat jetzt die Katze aus dem Sack gelassen!

Flughafen Düsseldorf ist vierte Verbindung

AirBaltic, die laut eigenen Aussagen führende Fluggesellschaft in den baltischen Staaten, hat eine weitere Expansion in Düsseldorf durch die Aufnahme eines neuen Flugziels nach Vilnius in Litauen angekündigt. Beide Städte werden ab dem 31. Oktober 2024 ganzjährig zweimal pro Woche miteinander verbunden sein. Dies ist die elfte Direktverbindung zwischen Deutschland und den baltischen Staaten und insbesondere die vierte Verbindung zwischen Deutschland und Vilnius, die die bestehenden Flüge von Berlin, München und Hamburg ergänzt.

„Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für AirBaltic, und wir freuen uns, unsere Ausweitung hier fortsetzen zu können. Nach genauer Beobachtung der Markttrends und der Passagiernachfrage sind wir davon überzeugt, dass die Flüge zwischen Düsseldorf und Vilnius für Litauen von strategischer Bedeutung sein werden, da Deutschland einer der wichtigsten Wirtschaftspartner des Landes ist“, freut sich Martin Gauss, Präsident und Geschäftsführer von AirBaltic.

Am 31. Oktober ist es soweit

Und auch Lars Redeligx, CEO Flughafen Düsseldorf, freut sich über das neue Angebot, welches der Airport seinen Passagieren schon bald bieten kann: „Wir freuen uns sehr über die neue Direktverbindung von AirBaltic zwischen Düsseldorf und Vilnius. Sie stärkt die Anbindung unseres Flughafens an die baltische Region und erweitert die Optionen für Geschäfts- und Urlaubsreisende.“

Die Flüge zwischen Düsseldorf und Vilnius sollen ab dem 31. Oktober 2024 ganzjährig zweimal wöchentlich, montags und donnerstags, durchgeführt werden. Die Flugzeit ist auf 2 Stunden und 15 Minuten angesetzt.