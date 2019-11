Flughafen Düsseldorf: Schon am Sonntag tritt DAS in Kraft – alle Reisenden betroffen

Die Tage werden wieder länger. Das Wetter schlechter. So langsam wird klar: Der Sommer ist vorbei, der Winter steht vor der Tür. Und das bedeutet auch für den Flughafen Düsseldorf einige Änderungen – ausnahmslos jeder ist davon betroffen.

Denn am Sonntag tritt neue Winterflugplan des Flughafens Düsseldorf in Kraft. Rund 60 Airlines werden knapp 140 Ziele weltweit aus der Landeshauptstadt NRWs anfliegen.

Flughafen Düsseldorf: Am Wochenende startet der Winterflugplan

Wer dem Winter in sonnige Gebiete entfliehen will, der ist laut dem Flughafen mit dem Urlaubsort Hurghada gut beraten. Eurowings, Sun Express, Condor, Corendon Europe und Tuifly fliegen den Strandort in Ägypten neu und häufiger an.

Holiday Europe tritt als neuer Airline-Partner auf dieser Strecke auf und verbindet Düsseldorf außerdem noch mit Fuerteventura, Marsa Alam und Sharm El Sheikh.

Viele neue Partner und Reiseziele

Mit Tuifly kommst du verstärkt nach Palma de Mallorca und Teneriffa. Sun Express erhöht die Frequenzen nach Izmir und fliegt zum ersten Mal im Winter Beirut sowie Erbil und Diyarbakir in der Türkei an.

Mit dem Ferienflieger Condor hast du insgesamt 14 mögliche Winterziele zur Auswahl. Bis zu 18 Mal pro Woche fliegt die Airline unter anderem nach Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote und Fuerteventura.

Städtetrips mit immer größerer Beliebtheit

Du willst doch lieber andere Städte sehen, anstatt dich am Strand aufzuwärmen? Kein Problem, denn auch hier hat der Winterflugplan einige Angebote.

Eurowings fliegt im Winter insgesamt 76 Ziele an. Darunter erstmals auch Sofia und Danzig. Vier Mal in der Woche geht eine Verbindung nach Danzig, Sofia wird drei Mal angeflogen. Neu dabei ist außerdem die Hauptstadt der Toskana: Florenz.

Lauda erhöht Frequenzen deutlich

Lauda fliegt mit erhöhter Frequenz nach Malaga und Alicante. Außerdem wird an Dienstagen und Samstagen Sevilla angeflogen. Fünfmal pro Woche fliegt Lauda zusätzlich die Cityrouten Mailand Bergamo, Stockholm Skavsta und Kopenhagen.

Flybe und Alitalia erhöhen ebenfalls ihre Flüge. 22 Mal geht es pro Woche mit Flybe nach Manchester. Alitalia fliegt wöchentlich zwölf Mal nach Mailand.

Mit ANA geht es jeden Tag nach Tokio

Die beiden im Sommer neu hinzugekommenen Gesellschaften Albawings und Loganair setzen ihre Zusammenarbeit auch im Winter fort. Albawings fliegt dreimal pro Woche in die albanische Hauptstadt Tirana, Loganair dreimal wöchentlich nach Glasgow.

Wer dem Zuhause noch weiter entfliehen möchte, kann von Düsseldorf problemlos Langstreckenflüge antreten. Täglich fliegt ANA mit dem Dreamliner nach Tokio.

Viele Möglichkeiten, in die USA zu fliegen

Singapore Airlines fliegt viermal in der Woche nach Singapur. Mit Air China geht es im Winter dreimal wöchentlich nach Peking. Zweimal pro Tag fliegt Emirates nach Dubai. Etihad Airways fliegt einmal am Tag Abu Dhabi an.

Mit Delta kommst du fünfmal in der Woche nach Atlanta. Auch Eurowings fliegt weiterhin das Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Miami, Fort Myers und New York.

Von Düsseldorf nach Mittelamerika und Afrika

Außerdem stehen die Ziele Punta Cana und Varadero in der Karibik sowie Havanna, La Romana, Montego Bay und Bridgetown auf dem Plan. Erstmalig fliegt Tui diesen Winter einmal pro Woche nach Abu Dhabi.

Corendon Airlines bringt dich einmal wöchentlich nach Banjul, die Hauptstadt Gambias. Da sieht der Winterurlaub doch vielversprechend aus! (db)