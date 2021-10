Unter anderem am Flughafen Düsseldorf wird gestreikt.

Flughafen Düsseldorf und Co.: Streik in Düsseldorf, Dortmund und Köln/Bonn! Das musst du wissen

Streik am Flughafen Düsseldorf und an den Airports Köln/ Bonn und in Dortmund!

Das wird vielen Reisenden in NRW gar nicht gefallen. Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag an den Flughäfen zu Streiks auf.

Zum Streik aufgerufen wird Kabinenpersonal der Lufthansa-Tochter Eurowings. Am Freitag sind der Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund in NRW betroffen.

Flughafen Düsseldorf und Co: Personal in Düsseldorf, Köln und Dortmund streikt

Wie der Flughafen Düsseldorf in einer Pressemeldung mitteilte, begann der Streik zum Betriebsbeginn und geht bis 10 Uhr. Von den für Freitag in Düsseldorf von Eurowings geplanten 71 Abflügen sind 28 Abflüge betroffen.

Allen Passagieren der Eurowings wird empfohlen, sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Im Internet können Informationen zu Flügen und Buchungen unter eurowings.com abgerufen werden. Allgemeine Flugdaten gibt es auch auf der Flughafen-Homepage unter dus.com. (gb)