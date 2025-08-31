Britischer Mega-Star kündigt Konzert in NRW an – „Ich werde euch zum Schreien bringen“

Auf den sozialen Medien ist die Begeisterung groß und die Vorfreude wächst, denn dieser Mega-Star und seine Band aus England haben eine neue Tour angekündigt. Im Jahr 2026 wird die Rockband „Florence + the Machine“ in Europa und England auf Tour gehen – und ein Konzert findet sogar in NRW statt.

„Florence + the Machine“ erreichten bereits mit ihrem Debütalbum im Jahr 2009 den internationalen Durchbruch. Hits wie „Dog Days Are Over“ und „Kiss With a Fist“ stürmten die Charts und machten die Band weltbekannt. Im Jahr 2022 erschien ihr viertes Album „Dance Fever“. Ein neues Album mit dem Namen „Everybody Scream“ soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Florence + the Machine: Drei Auftritte in Deutschland

Und anlässlich dieses neuen Albums geht die britische Band im kommenden Jahr in Europa und England auf Tour. Auf Instagram kündigt „Florence + the Machine“ die Tour mit den Worten an: „Ich werde euch dazu bringen, für mich zu singen, ich werde euch zum Schreien bringen.“

Auch in Deutschland können sich die Fans auf Auftritte von „Florence + the Machine“ freuen. Drei Konzerte stehen für Deutschland auf dem Plan: in der Uber Arena in Berlin, in der Olympiahalle in München und ein dritter Auftritt, der in NRW stattfinden wird – die Band wird in der Lanxess Arena in Köln spielen.

Konzert in NRW: Karten ab September erhältlich

Aufgeregt schreibt ein deutscher Fan: „Wir sind so gesegnet.“ Eine andere Nutzerin kommentiert: „Endlich auch in Deutschland.“ Das letzte Mal war „Florence + the Machine“ im Jahr 2022 in Deutschland zu sehen. Die Vorfreude der Fans ist also gut nachvollziehbar. Der Vorverkauf für Karten beginnt bereits am Mittwoch (3. September), der allgemeine Verkauf startet am Freitag (5. September). Wer die Band live sehen möchte, sollte sich lieber schnell ein Ticket sichern, bevor alle Konzerte in Deutschland ausverkauft sind.

Doch „Florence + the Machine“ ist nicht die einzige Musiklegende, die nächstes Jahr in NRW auftreten wird. So werden Kraftklub im März im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf mit ihrem neuesten Album auftreten. Auch Bushido ist im März im PSD-Bank-Dome zu sehen – zum letzten Mal, denn es handelt sich um seine große Abschlusstour unter dem Namen „Alles wird gut“.

Aber auch der Mega-Star Bad Bunny wird nächstes Jahr in NRW live auftreten. Der Sänger hat gleich zwei Shows in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf geplant. Und es ist zwar bisher nur ein Gerücht, aber laut einem Bericht von „US Weekly“ wird Taylor Swift nächstes Jahr mit ihrem neuen Album erneut auf Tour gehen. Wird es einen weiteren Auftritt in NRW und vielleicht sogar noch einmal in Gelsenkirchen geben?