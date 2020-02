First Dates: Frau aus dem Sauerland will Mann kennenlernen – an der Bar zeigt sie ihr wahres Gesicht

„Ich wirke doch eher wie der spießige Beamte, wenn man mich sieht. Aber wenn man mich näher kennenlernt, hat man schnell ein anderes Bild“, beschreibt sich Boris zumindest im ersten Teil des Satzes doch recht treffend selbst. Doch das ist an dieser Stelle eher zweitrangig. Der 34-jährige Justizfachangestelle aus Idstein (Hessen) möchte nämlich in der VOX-Kuppelshow „First Dates“ die große Liebe finden.

Da wusste er ja auch noch nicht, was, beziehungsweise wer, da so auf ihn zukommt. Boris darf seinen Abend im schicken Kölner Restaurant von Starkoch Roland Trettl mit der 32-jährigen Maria aus Brilon verbringen. Und die scheint genau so zu sein, wie man sich ein Sauerländer Mädel so vorstellt, um erneut ein Klischee zu bedienen.

„First Dates“ bei VOX: Frau benimmt sich in Restaurant daneben

„Der Satz, der am ehesten zu mir passt? Noch ein Sektchen vielleicht. Ich gehe unglaublich gerne feiern. Bin total gesellig und einfach witzig“, beschreibt sich die 32-Jährige selbst. Und lässt ihren Worten gleich Taten folgen.

Das ist „First Dates“:

First Dates ist eine Dating-Doku-Soap

In Deutschland wird sie von VOX ausgestrahlt

Gastgeber ist Starkoch Roland Trettl

In dem Format treffen sich mehrere Pärchen zum Blinddate im Restaurant von Roland Trettl

Am Ende wird jeweils ein Blick in die Zukunft geworfen und gezeigt, ob aus dem Date etwas geworden ist

Beim Begrüßungsdrink an der Restaurant-Bar bestellt Maria mal ganz locker flockig einen Jägermeister-Cola. Sauerland eben. Und schockt damit ihren 34-jährigen Gegenpart. Dem entfleucht nämlich ein mehr als – nennen wir es erstauntes – „Oh Gott“.

„First Dates“: So geht es mit den beiden weiter

Trotz des Fauxpas an der Bar scheint es zwischen den beiden zunächst jedoch zu stimmen. Die Gespräche bei gebeiztem Lachs florierten und am Ende der Show wurde sogar ein zweites Treffen vereinbart.

Das schien jedoch nicht das Gelbe vom Ei gewesen zu sein. Ein drittes Date vereinbarte das Paar in spe nicht mehr.