Festivals in NRW wegen Corona abgesagt – Veranstalter: „Bleibt uns nichts anderes übrig als...“

Festivals in dieser Form wird es so schnell nicht geben.

Auf den Festivalsommer 2020 haben sich viele Menschen in Deutschland und NRW gefreut: Die feiernden Gäste, die DJs, Musiker und auch die Veranstalter. Während es für die einen „nur“ eine oder mehrere Möglichkeiten zum Tanzen und Trinken mit Freunden ist, ist es für die anderen die berufliche Existenz. Doch seit Corona ist nichts mehr wie es war, die Veranstalter bangen nun um genau diese Existenz.

Oft wird über Restaurants, Kneipen und Geschäfte gesprochen, die von der Corona-Krise finanziell bedroht wurden und werden. Doch die Betreiber von Diskotheken und Clubs und auch Veranstalter von Festivals fallen durch das Raster. Dass es in NRW auch hier viele bedrohte Existenzen gibt, wird oft vergessen.

Karl-Heinz Brozi ist ein solcher Veranstalter. Er und sein Team sind verantwortlich für das „Summer Jam“-Festival am Fühlinger See in Köln. Er fühlt sich allein gelassen. „Uns bleibt zu hoffen, dass die Politik, wenn alle anderen Probleme gelöst sind, sich vielleicht mal wieder um uns kümmert.“

Festival-Veranstalter in NRW fühlen sich von Politik allein gelassen

Betriebskosten im sechsstelligen Bereich müssen bezahlt werden, auch wenn es gelungen sei sämtliche Künstler für das kommende Jahr 2021 umzubuchen.

Der Summer Jam in Köln hätte dieses Jahr 35 Jahre gefeiert. Foto: imago/Future Image

„Ein Festival wie das Summerjam hat eine große Vorlaufzeit, die ersten Künstler*innen werden z.B. bereits bis zu einem Jahr im Voraus angefragt bzw. gebucht. Die sonstigen Arbeiten, wie das Bestellen der Bühnen, Elektrofirmen, Sanitäre Einrichtungen usw. finden in der Regel im Frühjahr vor dem Festival statt, somit waren in der Tat bis zum Ausbruch von Corona in Deutschland fast 80-90 Prozent der Arbeiten erledigt“, erklärt Brozi.

Da die Künstler umgebucht werden konnten, seien nun vorerst keine weiteren Arbeiten nötig. Was bedeutet: Alle Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit oder haben andere Alternativen gefunden. Eine digitale Alternative oder quasi ein Auto-Festival kann Karl-Heinz Brozi sich nicht vorstellen.

„Uns bleibt nichts anderes übrig, als den Gürtel enger zu schnallen.“ Zumindest habe man gut gewirtschaftet, sodass niemand in die Insolvenz stürze. Aber es gehe ja auch um die eigenen Ersparnisse. „Das darf man nicht vergessen.“ Die Absage des Summer Jams sei aber allen sehr schwer gefallen, zumal man 2020 gleich zwei Jubiläen gefeiert hätte: 35 Jahre Summer Jam und davon 25 Jahre in Köln.

Parookaville-Veranstalter sind großer Investor in der Region

Die Veranstalter des Parookaville in Weeze hatten bereits beim ersten Festival eine Versicherung abgeschlossen, die eventuelle Absagen durch höhere Gewalt wie ein Unwetter deckt. Diese würde sich nun auszahlen. „An eine Pandemie hatten wir dabei allerdings nie gedacht und wussten zu dem Zeitpunkt des Ausbruchs auch gar nicht, ob das in der Versicherung enthalten ist“, erklärt Bernd Dicks.

Parookaville lockt jedes Jahr Tausende Feiernde nach Weeze. Foto: Funke Foto Services

Für die Veranstalter und Mitarbeiter sei es zwar emotional sehr aufreibend, das Festival absagen zu müssen, aber immerhin mussten nur wenige Mitarbeiter in Kurzarbeit und das auch nur nach Absprache. Aber für die Region Kleve und Weeze sei die Absage ein hoher Verlust.

40 Handwerks-Firmen musste abgesagt werden

„Da wir als Veranstalter ein Weezer Unternehmen sind, bleibt einiges in der Gemeinde - allein schon durch die Gewerbesteuer. Zudem geben wir jedes Jahr Aufträge in Millionenhöhe an lokale Unternehmen aus - davon 40 Firmen aus Weeze und 40 weitere aus dem Kreis Kleve“, sagt Dicks. Diesen sei frühzeitig abgesagt worden, gerade als die Corona-Krise begann, standen die Vertragsabschlüsse an. Dadurch hätten die Handwerker die Möglichkeit über den Sommer andere Aufträge anzunehmen. Dennoch bleibt es ein extrem hoher Verlust.

Parookaville ist ein großer Investor in der Region. Foto: Hans Blossey

Auch für andere Unternehmen wie Tankstellen, Bäcker oder Supermärkte: „Die Gäste von Parookaville geben dort jährlich zwischen fünf bis sieben Millionen Euro aus.“

Ob im Jahr 2021 überhaupt ein Festival-Sommer wie man ihn vor Corona kannte, stattfinden kann, ist fraglich. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es auch hier Insolvenzen geben, von mehreren Hunderttausend Menschen ist die Rede. (fb)