Kurz vor Ferienende wird es deutlich: Schulen in NRW haben zu wenig Sanitäter

Die Sommerferien sind fast vorbei, ab dem 27. August müssen die rund zwei Millionen Schüler in NRW wieder die Schulbank drücken. Viele Schüler trauern den Ferien schon jetzt hinterher und zählen die Tage bis zu den Herbstferien. Andere wiederum freuen sich auf den Start in eine neue Klasse oder sogar auf einer neuen Schule.

Pünktlich zum Ferienende appellieren Experten des Malteser Hilfsdienst e.V. an die Schüler. Denn mit dem Start ins neue Schuljahr steigt das Unfall- und Verletzungsrisiko an Schulen enorm. Schulsanitäter können im Ernstfall helfen – doch in NRW gibt es davon viel zu wenig.

Schulen in NRW brauchen mehr Sanitäter

Allein im Jahr 2024 passierten laut Deutscher Gesetzlicher Unfallversicherung (DGUV) in Deutschland über eine Million meldepflichtige Schulunfälle. Also Schulunfälle, nach denen ein Arzt aufgesucht werden musste. Doch schon in der Schule selbst können Schulsanitäter die Erstversorgung leisten und bei Unfällen, Verletzungen oder Krankheiten bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts helfen.

Aktuell gibt es rund 2300 Schulpflichtige, die sich in Schulen in NRW im Schulsanitätsdienst über die Malteser engagieren. „Das ist jedoch nicht ausreichend“, erklärt die Erste-Hilfe-Ausbildungsleiterin der Malteser NRW, Jutta Palm, in einer Pressemitteilung. „Wir benötigen mindestens 1000 weitere Interessierte, die sich engagieren wollen, um zum einen im Bedarfsfall einen reibungslosen Ablauf der Erstversorgung an Bestandsschulen sicherzustellen und zum anderen künftig auch solche nordrhein-westfälischen Schulen abzudecken, die bisher noch gar keinen Schulsanitätsdienst etabliert haben, sich aber für einen solchen entscheiden“, appelliert sie.

Erstversorgung durch ausgebildete Schüler

Wer die Ausbildung zum Schulsanitäter absolvieren möchte, kann dies an verschiedenen Schulformen in einer freiwilligen AG tun. Die Malteser bilden die Schüler in Zusammenarbeit mit einer Betreuungslehrkraft in erweiterter Erster Hilfe sowie im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen aus.

So können Schulsanitäter während des Unterrichts, in Pausen oder aber bei Schulveranstaltungen helfen, falls es zu einem Notfall kommen sollte. Das Ziel der Malteser? „Anpacken, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, Zivilcourage zeigen und vielleicht sogar Leben retten.“