Feiertage in NRW 2021: Der Blick auf den Kalender macht Arbeitnehmern wenig Freude. (Symbolbild)

Feiertage in NRW 2021: Schock beim Blick auf den Kalender – bitterer könnte es nicht laufen

Wer die Feiertage in NRW gerne dazu nutzt, um sich mit wenigen Urlaubstagen ein verlängertes Wochenende zu gönnen, der wird im Jahr 2021 reichlich enttäuscht sein.

Denn die gesetzlichen Feiertage in NRW könnten zu diesem Zweck 2021 kaum bescheidener liegen. Brückentage? Beinahe Fehlanzeige!

Feiertage in NRW 2021: Schock beim Blick auf den Kalender

An einigen Feiertagen in NRW ist nicht zu rütteln. Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam finden immer an einem Wochentag statt.

Der Kalender meint es 2021 nicht gut mit Urlaubsfans. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Die anderen Feiertage in NRW sind jedoch an Daten gebunden. Und da läuft es für Arbeitnehmer im kommenden Jahr ziemlich mies. Denn satte vier der sechs übrigen Feiertage in NRW fallen 2021 auf einen Wochenendtag.

Feiertage in NRW: Langes Wochenende zum Jahresbeginn

Immerhin: Die Katerstimmung zum Start ins neue Jahr startet noch mit einem langen Wochenende. Denn Neujahr fällt 2021 auf einen Freitag.

Doch schon der Tanz in den Mai - wenn die Corona-Pandemie ihn den zulässt - findet an einem Wochenende statt.

-----------------

Feiertage in NRW 2021 im Überblick:

Neujahr: 1.Januar (Freitag)

Karfreitag: 2.April (Freitag)

Ostermontag: 5.April (Montag)

Tag der Arbeit: 1.Mai (Samstag)

Christi Himmelfahrt: 13.Mai (Donnerstag)

Pfingstmontag: 24.Mai (Montag)

Fronleichnam: 3.Juni (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 3.Oktober (Sonntag)

Allerheiligen: 1.November (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.Dezember (Samstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.Dezember (Sonntag)

-----------------

Auch der Tag der Deutschen Einheit fällt wie 2020 auf das Wochenende. Dafür kommt im November an Allerheiligen ein langes Wochenende dazu. Der Feiertag fällt 2021 auf einen Montag.

Feiertage in NRW: Lange Gesichter an Weihnachten

Wer zwischen den Jahren frei haben will, muss 2021 sparsam mit seinem Urlaubskontingent umgehen. Denn auch die beiden Weihnachtsfeiertage fallen auf das Wochenende.

Damit werden zwischen den Jahren satte fünf Urlaubstage fällig. Grund zur Freude bietet die Aussicht auf die Feiertage in NRW im Folgejahr dann auch nicht. Denn das neue Jahr beginnt wie das alte aufgehört hat: Mit einem Feiertag, der auf das Wochenende fällt. (ak)