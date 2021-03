Fall Greta: Mord-Prozess gegen Erzieherin könnte platzen – DAS sorgte für Unverständnis beim Richter

Mönchengladbach. Eigentlich hatten sie am Montag im Fall Greta mit den Plädoyers gerechnet, doch stattdessen verzögert sich der Prozess am Landgericht Mönchengladbach weiter.

Im Verfahren gegen Sandra M. haben die drei Nebenklagevertreter im Prozess die psychiatrische Sachverständige wegen einer möglichen Befangenheit abgelehnt. Deshalb kam es nicht zu Plädoyers.

Fall Greta: Plädoyers verzögern sich

Überraschend griff die Anwältin der Nebenklage Marie Lingnau das vor mehr als einem Monat vorgelegte psychiatrische Gutachten über die Angeklagte im Fall Greta an. Darin sei die Frage einer möglichen Sicherungsverwahrung für die des Mordes angeklagte 25-jährige Kindergärtnerin nicht hinreichend geprüft worden. Sie und die beiden weiteren Nebenklagevertreter lehnten die Psychiaterin Dr. Asiye Temur-Görgülü als befangen ab. Zum Unverständnis des Vorsitzenden Richters Lothar Beckers, da der Antrag ihn völlig ungekündigt erreichte.

Im Fall Greta verzögern sich die Plädoyers weiter. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Schon am Dienstag geht es weiter. Dann wird das Gericht über den Befangenheitsantrag entscheiden müssen. Möglich, dass im Anschluss die Plädoyers gehalten werden könnten.

Lothar Beckers ist der Vorsitzende Richter im Mordfall Greta. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Prozess könnte im Worst Case sogar platzen

Doch der "Rheinische Spiegel" berichtet, dass der Prozess sogar im Worst Case platzen könnte. Hintergrund ist, dass ein Kammermitglied Ende März das Gericht verlässt, was im schlimmsten Fall sogar einen Neustart des Verfahrens notwendig machen könnte.

Erzieherin soll Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben

Die Erzieherin Sandra M. soll dem Mädchen Greta im April 2020 in der Kita in Viersen während des Mittagsschlafes den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Die Dreijährige starb zwei Wochen später im Krankenhaus. Angeklagt ist die junge Frau auch wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in acht weiteren Fällen. Schon in anderen Kitas soll sie Kindern den Brustkorb fest zusammengepresst und sie damit in Lebensgefahr gebracht haben.

In dieser Kita in Viersen ereignete sich der tragische Mord. Foto: Bernd Thissen/dpa

Das Gericht hatte bereits mitgeteilt, dass im Fall einer Verurteilung wegen Mordes auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden könnte. Auch ein lebenslanges Berufsverbot sei möglich. Die 25-Jährige hatte zu Prozessbeginn in einer Verteidigererklärung alle Vorwürfe zurückgewiesen. (ms/dpa)