NRW: Frau schickt Brief an Polizei – sein Inhalt berührt tief: „Passiert heutzutage viel zu selten“

Nach den vielen negativen Meldungen rund um die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes rund um Silvester wird es mal wieder Zeit für positive Nachrichten. Eine Frau aus NRW schickte der Polizei NRW Wesel jetzt einen herzergreifenden Brief.

Und die Beamten waren so gerührt, dass sie ihn gleich auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten. Aber was für Zeilen waren es, die ihnen so ans Herz gingen?

NRW: „Einfach mal Danke sagen!“

Der Brief beginnt mit den Zeilen „Einfach mal Danke sagen!“. Besonders süß: Dabei hat der Punkt des Ausrufezeichens die Form eines Herzens. Weiter geht es mit: „Das passiert heutzutage viel zu selten. Was IHR tagtäglich in dem Beruf leistet, egal ob Bundespolizei oder Landespolizei. Danke dafür, dass IHR einfach immer für uns da seid und versucht, uns immer zu helfen.“

Die Frau mit dem Namen Lena wollte sich offenbar einfach mal bei den Polizeibeamten bedanken. Der handschriftliche Brief ist in vielen verschiedenen, bunten Farben geschrieben. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben.

Frau schreibt besonderen Brief an die Polizei. Beamte sind gerührt. Foto: Polizei NRW Wesel

NRW: Für sie sind sie echte Schutzengel

Weiter schreibt Lena: „IHR seid wie ein Schutzengel für mich, es kann nicht sein, dass IHR täglich für Sicherheit und Ordnung sorgt, uns bei kleinen und großen Nöten zur Seite steht, ohne dass IHR ein DANKE bekommt. IHR seid mein Freund und Helfer.“

Die Polizei NRW Wesel ist begeistert von diesem besonderen Dankeschön und schreibt dazu: „Dieser Brief von Lena hat uns erreicht und wir freuen uns sehr darüber. Es sind auch für uns nicht immer nur schöne Einsatzanlässe, die wir verarbeiten müssen. Umso mehr freuen wir uns über ein ‚Danke‘ und ein wertschätzendes Wort.“ Aber ihr Lieblingssatz aus dem Brief von Lena ist: „Unter jeder blauen Uniform steckt ein Mensch.“ Ein rührendes Resümee für eine bewegende Geschichte!