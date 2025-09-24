Trotz Gewinn in Berlin – Eurojackpot-Millionen gehen nach NRW

Ein Berliner Tipper hat bei der Eurojackpot-Ziehung am 23. September den Mega-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro gewonnen. Die richtigen Zahlen 7, 18, 31, 32, 33 und die Eurozahlen 10 und 11 wurden in Helsinki gezogen.

Doch das ist noch nicht alles! Zusätzlich konnte ein Gewinner aus NRW knapp über 21,2 Millionen Euro im zweiten Rang ergattern.

NRW sichert sich Millionengewinn

Durch die Begrenzung des Jackpots auf 120 Millionen Euro entstand ein Überlauf in die zweite Gewinnklasse, was den NRW-Gewinn ermöglichte. „Da die Gewinnklasse 1 nicht über 120 Millionen Euro hinaus anwachsen kann, hatte sich durch den Überlauf von der ersten in die zweite Gewinnklasse ein zweiter Jackpot gebildet.“ Dieser Gewinn bringt dem glücklichen Spieler aus NRW – genauer aus dem Rhein-Sieg-Kreis – exakt 21.177.159,20 Euro. Das ist der bisher höchste Gewinn, der in diesem Jahr in NRW ausgezahlt wurde.

Der Berliner Gewinner steigt in die Riege der deutschen 120-Millionen-Tipper auf. Insgesamt gibt es vier dieser Gewinne in Deutschland, darunter ein weiterer Gewinn nach Berlin im November 2022. Andere deutsche Rekordgewinne gingen nach Schleswig-Holstein im Juni 2023 und Baden-Württemberg im Mai 2024. Dänemark und Norwegen zählen ebenfalls zu den Ländern mit 120-Millionen-Erfolgen.

Weitere Gewinne auch in NRW verteilt

In der dritten Gewinnklasse wurden zwölf weitere Großgewinne erzielt, darunter vier in NRW, je 154.155,20 Euro schwer. Auch Spieler aus Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Finnland, Schweden und Tschechien konnten sich über hohe Summen freuen. Die zuletzt zu Ende gegangene Jackpotphase dauerte 13 Ziehungen – zuletzt wurde der Eurojackpot am 8. August mit 36,6 Millionen Euro von einem schwedischen Spieler geknackt.

Schon am kommenden Freitag, den 26. September, startet der Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse. Die Chance auf den Jackpot beträgt 1:140 Millionen. Weitere Informationen erhalten Eurojackpot-Fans in allen Lotto-Annahmestellen oder auch auf der Website eurojackpot.de. Auch Spieler aus NRW können auf einen neuen Großgewinn hoffen.

