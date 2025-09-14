100-Millionen-Jackpot nicht geknackt – Lotto-Spieler aus NRW sahnt trotzdem richtig ab

Der Eurojackpot sorgt erneut für riesige Spannung: Die gigantische Hauptgewinnsumme von 100 Millionen Euro blieb bei der letzten Ziehung unangetastet. Damit wächst der Jackpot auf sagenhafte 116 Millionen Euro an und lockt unzählige Tipper in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Dennoch gab es einige Glückliche, die bei der letzten Ziehung große Gewinne erzielen konnten.

Sechs von ihnen schafften es in die zweite Gewinnklasse der Lotterie – darunter auch ein Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen (NRW), der einen Gewinn von über einer halben Million Euro verbuchen konnte. Auch wenn der Hauptgewinn in weiter Ferne blieb, sorgt der Erfolg bei Lotto in NRW trotzdem für große Freude.

Ein Glückspilz bei Lotto in NRW

Neben einem Spieler aus Mannheim, der nur eine Eurozahl vom Höchstgewinn entfernt war, gehörte auch der Gewinner aus NRW zu den erfolgreichen Tippern in der zweiten Gewinnklasse. Der Glückspilz konnte sich über genau 560.209,90 Euro freuen. Viel ist über die Identität des Gewinners bislang nicht bekannt. Klar ist nur, dass der Spielschein in NRW abgegeben wurde. Wer das Geld erhalten möchte, muss sich jetzt mit der Spielquittung bei der zuständigen Lottozentrale melden.

Die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Erfolg zu erzielen, liegt allerdings bei nur eins zu sieben Millionen. Dies macht den Gewinn umso bemerkenswerter. Ausgerechnet beim beliebten Lotto in NRW schaffte es der Gewinner, diesen besonderen Treffer zu landen – ein Grund zur Freude in der Region.

Nächste Chancen auf Millionen bei Lotto in NRW

Die entscheidenden Zahlen der letzten Ziehung lauteten 7, 22, 24, 33 und 45, ergänzt durch die Eurozahlen 4 und 12. Neben den sechs Gewinnern in der zweiten Gewinnklasse konnten sich in der dritten Gewinnklasse 21 Spieler freuen, von denen ebenfalls mehrere aus NRW stammen könnten. Ihr Gewinn: jeweils 90.266,30 Euro. Zwar fehlten in der dritten Gewinnstufe beide Eurozahlen für eine höhere Summe, doch auch dieser Betrag dürfte das Leben vieler Gewinner bereichern.

Die nächste Ziehung am Dienstag, den 16. September, verspricht wieder eine spannende Runde für alle Tipper. Die Hauptgewinnsumme steigt auf unfassbare 116 Millionen Euro. Ob der nächste Glückspilz aus NRW kommt?

