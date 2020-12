Eurobahn in NRW: Passagiere über Stunden im Zug gefangen – Helfer erhebt jetzt schwere Vorwürfe

Am Dienstagnachmittag ist der Zug einer Eurobahn in NRW, genauer gesagt in Schwerte, "gestrandet".

Der Zug der Eurobahn, der sich auf dem Weg von Hamm nach Venlo befand, war zu diesem Zeitpunkt mit circa 70 Reisenden besetzt. Aufgrund eines technischen Defektes musste der Triebfahrzeugführer den Zug aus Sicherheitsgründen in NRW stoppen.

Eurobahn bleibt in NRW kurz vor Bahnhofseinfahrt einfach stehen

Jetzt erhebt ein Vater eines Reisenden schwere Vorwürfe. Das berichten die Ruhrnachrichten.

Die Eurobahn hatte Probleme mit der Evakuierung. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Reisende hatten die Polizei gerufen, nachdem der Zug bereits sehr lange gestanden hatte und keine Hilfe in Sicht gewesen sei. Techniker waren zu dem Zeitpunkt bereits am Zug und suchten die Fehlerquelle. Dreieinhalb Stunden waren die Menschen in dem Zug eingesperrt, bis sie ihn endlich verlassen durften. Und das Ganze kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Schwerte-Ergste.

Der Vater, der seinen Sohn vom Bahnhof abholen wollte, half hinterher mit, die Menschen auf den Bahnsteig zu hieven. Manche von ihnen hätte den hohen Abstand alleine überwinden können, andere brauchten eine helfende Hand.

Vater half Menschen auf Bahnsteig zu gelangen

Der Mann habe kein Verständnis dafür, dass die Passagiere der Bahn sich quasi selbst retten mussten. „Warum kam der Einsatz so spät und unkoordiniert? Man hätte die Rettungsaktion auch noch im Hellen machen können“, wirft der Mann der Eurobahn laut Ruhrnachrichten vor.

Das ist die Eurobahn

Eigentümer ist Kelios Deutschland

regionaler Anbieter

zweitgrößter Schienenpersonalverkehrsanbieter in NRW

circa 920 Mitarbeiter

Verkehrsleistung von 16,3 Millionen Zug-Kilometern (Stand 2018)

Außerdem sei während der Evakuierung des Zuges auf dem Nachbargleis noch ein Regionalzug eingefahren. Darauf habe er das Personal erst aufmerksam machen müssen.

Wieso die Rettung und Evakuierung so lange dauerte, dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen hätten die Techniker versucht, die Panne des Zuges vor Ort zu beheben, heißt es im Bericht der Ruhrnachrichten weiter.

Eurobahn entschuldigt sich für verzögerte Evakuierung

Zum anderen habe man ein Schleppfahrzeug beauftragt. Das sei allerdings aufgrund einer Fehlermeldung nicht möglich gewesen, dieses anzufordern. Daher riefen die Passagiere irgendwann selbst die Polizei.

Eine Sprecherin der Eurobahn entschuldigte sich hinterher bei den Fahrgästen für die lange Wartezeit.

Verletzt wurde bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen niemand. (fb)