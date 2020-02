Essen: Verkaufsoffene Sonntage festgelegt! Kunden kommen bei dieser Nachricht nicht aus dem Staunen

DA wird das Shopping-Herz definitiv höher schlagen!

Der Stadtrat in Essen hat nun Termine für verkaufsoffene Sonntag für das Jahr 2020 festgelegt. Der Hammer: Gleich 15-mal sollen die Läden in Essen am Sonntag öffnen! Zum Vergleich: 2019 waren es „nur“ achtmal...

Essen: Verkaufsoffene Sonntage immer umstritten

Dabei gibt es bei diesem Thema gespaltene Lager: Die einen findet es hervorragend, auch am Sonntag in die Citiy zu gehen, einzukaufen, durch die Geschäftsstraßen zu bummeln oder einfach das nachzuholen, was man in der Woche zeitlich nicht geschafft hatte.

Foto: Ulrich von Born/ FUNKE Foto Services

Die anderen dagegen wünschen sich den Sonntag als traditionellen Ruhetag, um vom Tempo des Alltags herunterzukommen – allen voran die Angestellten betroffener Geschäfte , die in der Regel unfreiwillig an jenen verkaufsoffenen Sonntagen in den Läden arbeiten müssen.

Und DAS sind die geplanten verkaufsoffenen Sonntage in Essen 2020:

19. Januar: Innenstadt („Essen on Ice“, schon abgehalten)

29. März: Rüttenscheid („Techno Classica“) sowie in Steele („Marktschreier“)

5. April: Altenessen (Frühlingsfest mit Kirmes) sowie in Werden (Frühjahrs-Stoff- und Tuchmarkt)

26. April: Borbeck („Borbecker Bummel“) und Steele (Blumenmarkt)

17. Mai: Borbeck (Autoshow und „Classic Day“)

7. Juni: Kettwig (Heimatfest)

5. Juli: Rüttenscheid (auf der „Kunstmeile“)

30 August: Heisingen (auf dem „Wottelfest“)

6. September: Borbeck (Borbecker Marktfest), Werden (Apfelfest) und Innenstadt („Essen.Original“)

13. September: Kupferdreh (Kirchweih-Kirmes) und Kettwig (Brunnenfest)

20. September: Altenessen (Stadtteilfest mit Kirmes)

25. Oktober: Kettwig (Kürbisfest) und Werden (Herbstliches Werden mit Stoff- und Tuchmarkt)

8. November: Innenstadt (Abschluss „Light Festival“/Eröffnung „Lichtwochen“) sowie Steele (Eröffnung Weihnachtsmarkt)

29. November: Kupferdreh (1. Advent), Werden (Weihnachtsmarkt), Altenessen (Weihnachtsmarkt), Kettwig (Weihnachtsdorf), Steele (1. Advent) und Borbeck (Eröffnung „Lichtwochen“ und Weihnachtsmarkttag)

13. Dezember: Innenstadt (Weihnachtsmarkt) und Rüttenscheid (Weihnachtsmarkt)

Das Ladenöffnungsgesetz NRW sieht allerdings vor der endgültigen Entscheidung noch eine Anhörung u.a. der zuständigen Gewerkschaften vor. Noch in diesem Monat will der Stadtrat für die Termine bis einschließlich August 2020 entscheiden. (mg)