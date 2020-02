Essen: Nach Tempo 30 auf Hauptverkehrsachse – Stadt geht jetzt knallhart vor!

Essen. Tja, wer nicht hören will, muss eben fühlen...

Die Stadt Essen hat auf der vielbefahrenen Alfredstraße (B224) Blitzer aufgestellt! Damit will man Tempo 30 durchsetzen. Das berichtet die „WAZ“. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Essen gilt seit dieser Woche, der Blitzer steht seit diesem Donnerstag (6. Februar). Zuletzt haben die Autofahrer das Tempolimit getrost ignoriert – daher jetzt die verschärfte Maßnahme in beide Fahrtrichtungen.

Autofahrer in Essen müssen jetzt ganz stark sein. (Symbolfoto) Foto: imago

Stadtsprecher Silke Lenz zur „WAZ“: „Wir konnten in den vergangenen Tagen feststellen, dass das Tempolimit nicht eingehalten wird.“ Bei der Stadt seien zudem mehrere Beschwerden eingegangen, dass Fahrer, die tatsächlich 30 Stundenkilometer gefahren sind, angehupt und bedrängt wurden.

