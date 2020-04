Unfassbarer Gewaltausbruch gegen Polizisten am Montag in Essen! (Symbolfoto)

Essen: Polizei klingelt an Tür von Familie – was sie dann erlebt, ist unfassbar ++ Strafverfahren gegen Beamte

Essen. Unfassbarer Gewaltausbrauch gegen Polizisten in Essen-Bochold!

In der Nacht zu Dienstag sind zwei Beamte in der Zinkstraße in Essen auf Streife gewesen. Zwei Männer (29 und 27 Jahre alt) haben sie angesprochen, sich über eine Ruhestörung vor und in einem Wohnhaus beschwert.

Als sich der Streifenwagen dem Haus genähert hatte, sind die Personen ins Gebäude gelaufen. Der immense Lärm aber ist geblieben, die beiden Polizisten sind deshalb ausgestiegen und haben eine Wohnung als Lärmquelle ermittelt.

Essen: Polizisten klingeln an Wohnungstür – dann eskaliert die Lage

Doch als sie an der Tür einer Familie geklingelt haben, sind die Gemüter völlig außer Kontrolle geraten. Ein 23-Jähriger hat die Tür aufgemacht, dann hat er versucht, die Tür sofort wieder zuzuschlagen. Die beiden Polizisten konnten das noch verhindern, doch der junge Mann ist direkt mit Faustschlägen auf die Beamten losgegangen. Dann ist auch noch dessen Vater (50) dazu gekommen, hat ebenfalls die Polizisten mit Faustschlägen verletzt.

Plötzlich sind aus der Wohnung dann auch noch vier Frauen (zwischen 48 und 21 Jahre alt) herausgestürmt, sie alle haben versucht, die beiden Polizisten zur Flucht zu zwingen. Die Beamten haben keine andere Chance gesehen, mussten Pfefferspray und Schlagstock einsetzen, um die gewalttätige Familie in die Wohnung zurückzudrängen.

Der 23-Jährige postete anschließend ein Video bei Instagram. Darin erhob er Vorwürfe gegen das polizeiliche Einschreiten und beklagt sich über mögliche Verletzungen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Einsatz die beiden Polizeibeamte massiv angegriffen und konnten sich nur mithilfe von Pfefferspray und einem Einsatzmehrzweckstock in Sicherheit bringen.

Ganze Familie schlägt auf Polizisten ein

In der Zwischenzeit sind Verstärkung sowie ein Schutzhund eingetroffen, sie haben für Ruhe gesorgt und die Situation schnell deeskaliert. Vater und Sohn sind mit angelegten Handfesseln in Gewahrsam gekommen. Auf der Wache haben sie sich beruhigt, sind später entlassen worden. Jedoch beklagten sie sich über Schmerzen.

Die beiden Polizisten wurden durch den Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen Vater und Sohn wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die zuständige Ordnungsbehörde prüft zudem, ob ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung vorliegt. Könnte also noch ein sehr teures Nachspiel für die Schläger-Familie werden...

Gegen die beteiligten Polizeibeamten hat die Polizei Essen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Bochum prüft nun die erhobenen Vorwürfe. (mg)