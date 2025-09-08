Aufruhr in Essen: Unbekannter sticht Mann mit Messer in Rücken – erst Stunden später bemerkt er es

Am Freitagvormittag wurde in Essen ein 44-jähriger Wohnungsloser Opfer eines Angriffs. Ein unbekannter Täter stach ihm an der Bushaltestelle „Goldschmidtstraße“ in den Rücken und floh anschließend unerkannt. Der Verletzte klagte erst Stunden später über starke Schmerzen, bevor ein Rettungswagen ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus brachte.

Polizei Essen sucht Zeugen der Tat

Nach bisherigen Ermittlungen saß der 44-Jährige an der Engelbertstraße, als der Angreifer von hinten zustach und wegrannte. Der Verletzte blieb mehrere Stunden an der Haltestelle, stieg später in einen Linienbus Richtung Gelsenkirchen-Rotthausen und konnte an der Endhaltestelle nicht mehr aufstehen. Seine Schmerzen führten schließlich zum Einsatz der Rettungskräfte.

Im Krankenhaus stellten Ärzte eine lebensgefährliche Stichverletzung im Rücken fest. Durch eine Operation konnte der Zustand des Mannes stabilisiert werden. Die Polizei in Essen hat wegen des Vorfalls eine Mordkommission eingerichtet und sucht intensiv nach Zeugen. Der genaue Ablauf, inklusive der Tatzeit, ist weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Angreifer in Essen weiterhin flüchtig

Der Täter wird als junger Mann mit blonden bis braunen Haaren und einem Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Die Polizei in Essen, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Essen, bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. Zeugen der Tat werden dringend gebeten, sich bei den Behörden zu melden. Hinweise nimmt die Mordkommission per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 entgegen.

